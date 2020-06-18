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GeForce NOW: 21 новая игра, включая 14 от Square Enix

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В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 21 новой игры, включая 14 проектов от Square Enix и свежие игровые релизы Hardspace: Shipbreaker и др. Fortnite запускает Chapter 2: Season 3 – пользователи GeForce NOW уже могут начать играть.

Square Enix возвращается

Легендарный издатель Square Enix возвращается в GeForce NOW на этой неделе с 14 лучшими ПК играми, и это только начало. BATTALION 1944, Boundless, Deus Ex: Human Revolution, серия Tomb Raider, включая Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition с эффектами RTX, и не только.

Новые игры с NVIDIA Highlights

На прошлой неделе мы анонсировали доступность технологии NVIDIA Highlights для пользователей GeForce NOW. Список игр с поддержкой этой технологии расширяется. На этой неделе возможность автоматической записи лучших моментов в игре появится в Rocket League от Psyonix. Полный список игр с поддержкой NVIDIA Highlights доступен по ссылке.

Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели, мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы готовили профиль для The Escapists 2.

В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список новых игр этой недели игр включает:

Square Enix:
  • BATTALION 1944
  • Boundless
  • Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut
  • Deus Ex: Mankind Divided
  • Just Cause 3
  • Just Cause 4
  • Life is Strange
  • Life Is Strange 2
  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
  • Sleeping Dogs: Definitive Edition
  • Supreme Commander: Forged Alliance
  • The Awesome Adventures of Captain Spirit
  • Tomb Raider
А также:
  • Hardspace: Shipbreaker (new game launch on Steam – 6/16)
  • Automation - The Car Company Tycoon Game
  • Paladins (Epic Games Store)
  • Power of Seasons
  • SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)
  • Satisfactory (Epic)
  • SMITE (Epic)




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