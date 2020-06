BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

Hardspace: Shipbreaker (new game launch on Steam – 6/16)

Automation - The Car Company Tycoon Game

Paladins (Epic Games Store)

Power of Seasons

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)

Satisfactory (Epic)

SMITE (Epic)

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 21 новой игры, включая 14 проектов от Square Enix и свежие игровые релизы Hardspace: Shipbreaker и др. Fortnite запускает Chapter 2: Season 3 – пользователи GeForce NOW уже могут начать играть.Легендарный издатель Square Enix возвращается в GeForce NOW на этой неделе с 14 лучшими ПК играми, и это только начало. BATTALION 1944, Boundless, Deus Ex: Human Revolution, серия Tomb Raider, включая Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition с эффектами RTX, и не только.На прошлой неделе мы анонсировали доступность технологии NVIDIA Highlights для пользователей GeForce NOW. Список игр с поддержкой этой технологии расширяется. На этой неделе возможность автоматической записи лучших моментов в игре появится в Rocket League от Psyonix. Полный список игр с поддержкой NVIDIA Highlights доступен по ссылке.Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели , мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы готовили профиль для The Escapists 2.В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU . Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.