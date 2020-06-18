GeForce NOW: 21 новая игра, включая 14 от Square Enix
В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 21 новой игры, включая 14 проектов от Square Enix и свежие игровые релизы Hardspace: Shipbreaker и др. Fortnite запускает Chapter 2: Season 3 – пользователи GeForce NOW уже могут начать играть.
Square Enix возвращается
Легендарный издатель Square Enix возвращается в GeForce NOW на этой неделе с 14 лучшими ПК играми, и это только начало. BATTALION 1944, Boundless, Deus Ex: Human Revolution, серия Tomb Raider, включая Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition с эффектами RTX, и не только.
Новые игры с NVIDIA Highlights
На прошлой неделе мы анонсировали доступность технологии NVIDIA Highlights для пользователей GeForce NOW. Список игр с поддержкой этой технологии расширяется. На этой неделе возможность автоматической записи лучших моментов в игре появится в Rocket League от Psyonix. Полный список игр с поддержкой NVIDIA Highlights доступен по ссылке.
Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели, мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы готовили профиль для The Escapists 2.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список новых игр этой недели игр включает:
Square Enix:
- BATTALION 1944
- Boundless
- Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut
- Deus Ex: Mankind Divided
- Just Cause 3
- Just Cause 4
- Life is Strange
- Life Is Strange 2
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Sleeping Dogs: Definitive Edition
- Supreme Commander: Forged Alliance
- The Awesome Adventures of Captain Spirit
- Tomb Raider
- Hardspace: Shipbreaker (new game launch on Steam – 6/16)
- Automation - The Car Company Tycoon Game
- Paladins (Epic Games Store)
- Power of Seasons
- SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)
- Satisfactory (Epic)
- SMITE (Epic)
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