РедакцияНовости Hardware
Устройство работает под управлением программной оболочки DokeOS 5.0 на основе Android 16 с разработанным OSCAL ассистентом Doke AI 2.0
Для тех, кто хочет получить от планшета максимальный эффект погружения, лучшее качество картинки и передовые программные возможности, принадлежащий компании Balckview бренд OSCAL представила свой первый ИИ-планшет. Модель Pad 200 обладает экраном FHD IPS с диагональю 13,4 дюйма и защитой глаз. Плавность изображения этому экрану обеспечивает поддержка частоты обновления 120 Гц.
Привлекательным экран на Pad 200 является не только благодаря размеру и высокой частоте. Поддержка стандартов Widevine L1 для потоковых трансляций на разрешении 1080p на платформах Netflix, YouTube Premium, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max делают планшет отличным устройством для просмотра современного кино и сериалов.
Экран прошёл сертификацию TÜV SÜD Low Blue Light, что позволяет избежать повышенной нагрузки на глаза даже при длительном просмотре. Два динамика с применением технологии Smart-K приносят объёмный звук на 360°.
Pad 200 работает на системе DokeOS 5.0, которая основана на последней версии Android 16. Новый режим PC Mode 3.0 одним нажатием превращает планшет в персональный компьютер, чему способствуют входящие в комплект поставки Bluetooth-клавиатура и мышь.
Улучшенная панель Dock Bar содержит восемь иконок приложений и три основных элемента управления системы Android. До десяти запущенных приложений автоматически меняют порядок расположения в зависимости от действий пользователя.
Среди других программных возможностей представлены режим разделения экрана Split Screen 2.0, улучшенный Notebook 2.0 и браузер Surfline. Расширены возможности персонализации и усовершенствованы оптимизации системного уровня F2FS, EROFS, Atomized Memory 2.0. Pad 200 отлично проявляет себя при навигации, упрощает многозадачную работу, создание заметок и процесс получения доступа к информации.
Разработанный силами OSCAL программный ассистент Doke AI 2.0 использует одни из главных ИИ-моделей - DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Есть поддержка голосовой активации и управления приложениями вроде Gmail, Google Maps и YouTube на основе ИИ.
Предустановлены четыре созданные OSCAL ИИ-приложения: Hi Doki, ImageX, VidGen и Soundle. Это набор для создания изображений и видео, обработки аудио и получения информации. Они позволят выполнять работу качественнее и быстрее.
В основе Pad 200 лежит 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T7280, которому помогают 6 ГБ физической памяти и до 18 ГБ виртуальной оперативной памяти. Время запуска приложений было уменьшено на 18% и переключение между ними происходит быстрее.
Объём встроенного хранилища составляет 256 ГБ, а расширить его можно картами памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Эти значения вдвое превышают предложения конкурентов.
Pad 200 оснащён аккумулятором ёмкостью 8 300 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Режим энергосбережения Super Night Power Saving Mode и технология Deep Smart позволяют планшету работать ещё дольше даже при высоких нагрузках. Это достигается посредством управления фоновой активностью, яркостью экрана и распределением системных ресурсов. В результате продолжительность работы в режиме ожидания достигает 1 056 часов.
За быстрое и стабильное беспроводное подключение отвечают стандарты связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Подобный перечень характеристик описывает флагманский планшет для учёбы, работы, творчества и развлечений.
Планшет OSCAL Pad 200 поступает в продажу 4 января и его стоимость в магазине OZON составит $359. До 18 января первые покупатели смогут приобрести устройство в конфигурации 24/256 ГБ по ещё более низкой цене $189.