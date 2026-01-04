Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
OSCAL представляет свой первый ИИ-планшет Pad 200 с экраном FHD IPS 13,4 дюйма 120 Гц
Устройство работает под управлением программной оболочки DokeOS 5.0 на основе Android 16 с разработанным OSCAL ассистентом Doke AI 2.0

Для тех, кто хочет получить от планшета максимальный эффект погружения, лучшее качество картинки и передовые программные возможности, принадлежащий компании Balckview бренд OSCAL представила свой первый ИИ-планшет. Модель Pad 200 обладает экраном FHD IPS с диагональю 13,4 дюйма и защитой глаз. Плавность изображения этому экрану обеспечивает поддержка частоты обновления 120 Гц.



Привлекательным экран на Pad 200 является не только благодаря размеру и высокой частоте. Поддержка стандартов Widevine L1 для потоковых трансляций на разрешении 1080p на платформах Netflix, YouTube Premium, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max делают планшет отличным устройством для просмотра современного кино и сериалов.

Экран прошёл сертификацию TÜV SÜD Low Blue Light, что позволяет избежать повышенной нагрузки на глаза даже при длительном просмотре. Два динамика с применением технологии Smart-K приносят объёмный звук на 360°.



Pad 200 работает на системе DokeOS 5.0, которая основана на последней версии Android 16. Новый режим PC Mode 3.0 одним нажатием превращает планшет в персональный компьютер, чему способствуют входящие в комплект поставки Bluetooth-клавиатура и мышь.

Улучшенная панель Dock Bar содержит восемь иконок приложений и три основных элемента управления системы Android. До десяти запущенных приложений автоматически меняют порядок расположения в зависимости от действий пользователя.

Среди других программных возможностей представлены режим разделения экрана Split Screen 2.0, улучшенный Notebook 2.0 и браузер Surfline. Расширены возможности персонализации и усовершенствованы оптимизации системного уровня F2FS, EROFS, Atomized Memory 2.0. Pad 200 отлично проявляет себя при навигации, упрощает многозадачную работу, создание заметок и процесс получения доступа к информации.



Разработанный силами OSCAL программный ассистент Doke AI 2.0 использует одни из главных ИИ-моделей - DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Есть поддержка голосовой активации и управления приложениями вроде Gmail, Google Maps и YouTube на основе ИИ.

Предустановлены четыре созданные OSCAL ИИ-приложения: Hi Doki, ImageX, VidGen и Soundle. Это набор для создания изображений и видео, обработки аудио и получения информации. Они позволят выполнять работу качественнее и быстрее.

В основе Pad 200 лежит 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T7280, которому помогают 6 ГБ физической памяти и до 18 ГБ виртуальной оперативной памяти. Время запуска приложений было уменьшено на 18% и переключение между ними происходит быстрее.



Объём встроенного хранилища составляет 256 ГБ, а расширить его можно картами памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Эти значения вдвое превышают предложения конкурентов.

Pad 200 оснащён аккумулятором ёмкостью 8 300 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Режим энергосбережения Super Night Power Saving Mode и технология Deep Smart позволяют планшету работать ещё дольше даже при высоких нагрузках. Это достигается посредством управления фоновой активностью, яркостью экрана и распределением системных ресурсов. В результате продолжительность работы в режиме ожидания достигает 1 056 часов.



За быстрое и стабильное беспроводное подключение отвечают стандарты связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Подобный перечень характеристик описывает флагманский планшет для учёбы, работы, творчества и развлечений.

Планшет OSCAL Pad 200 поступает в продажу 4 января и его стоимость в магазине OZON составит $359. До 18 января первые покупатели смогут приобрести устройство в конфигурации 24/256 ГБ по ещё более низкой цене $189.
#oscal
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
96
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
3
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
8
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
6
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
16:47
Раз уж пошли переснимать классику, жду ремейка Чиполлино и Незнайки на Луне.
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
КОТ
16:32
Эх, нам бы такой закон, для Рутуба и прочих, но.... "Кто же его посадит? Он же памятник!" (Джентльмены удачи, 1971)
Во Вьетнаме на законодательном уровне отменяют длинные рекламные ролики на YouTube
Dentarg
16:00
Чтоб вдвое больше сыпало?
В московском регионе в ближайшие часы ожидается рекордный снегопад
3JIbIDEHb
15:40
Игра для мобилок с донатом?
WCCFTech: Главной новостью BlizzCon 2026 может стать шутер по мотивам StarCraft
Purga
15:34
Подбродившая)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Китя.
15:21
AM4 не собирать надо. а избавляется старье же.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
15:08
Как говориться гладко было на бумаге да забыли про овраги. Американским нефтяникам нафиг не нужна нефть по 50 баксов
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
swr5
14:51
В четвертых - зеленая какашка от хуанга внутри.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:42
Под тебя я ???? да да да.еще что придумаешь.У меня и 6600 какая то появилась,и тп .ты чертила снова порешь чушь.ты и на конференции был ни раз обоссан прилюдно и тут.твоя судьба стирать потоки мочи с ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:41
Под меня много кто косит. и ты косил не раз.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter