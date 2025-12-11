Компания Ulefone продолжает продажи защищённых смартфонов новой бюджетной серии RugKing, появление которых меняет облик этого сегмента рынка мобильных устройств. Включающая в свой состав модели RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro серия поднимает планку бюджетных смартфонов, предлагая прочность военного класса MIL-STD-810H и обширные функциональные возможности.
Разработчики устройств постарались охватить максимально широкий круг пользователей с учётом их предпочтений в плане размеров устройств, конфигураций памяти и ёмкости аккумуляторов. Модели RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro обладают экранами с диагональю 6,56 дюймов. Если нужно более компактное устройство, таким является RugKing 2 Pro с диагональю экрана 5,45 дюймов и столь же высоким уровнем защищённости.
Все представители серии RugKing имеют наивысшую сертификацию по военному уровню защиты. Использование высокопрочных поликарбонатных материалов и закруглённые углы призвано предотвратить износ. Эти аппараты имеют экстремальную защиту от падений, сохраняя работоспособность после падения с высоты примерно 2 м на твёрдые поверхности вроде скал или асфальта.
Наличие на экране стекла Corning Gorilla Glass делает его неуязвимым перед царапинами, а его ударопрочность настолько высока, что смартфоном можно колоть грецкие орехи без опасения повредить его. Также модели RugKing обладают высокой водо- и влагостойкостью. Они не будут повреждены при погружении в воду на глубину до 2 м примерно на 30 минут.
Эти способности официально подтверждены стандартами IP68, IP69K и военным стандартом MIL-STD-810H. Отвечающие их требованиям устройства имеют максимальную безопасность и долговечность в любых условиях использования.
Кроме размера экрана, три модели RugKing имеют разный объём памяти, хранилища и ёмкость аккумулятора. RugKing 2 Pro получил 4 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ при аккумуляторе 4 550 мАч, у RugKing 3 Pro предлагается 8/128 ГБ и 5 700 мАч, а у RugKing 4 Pro – 8/256 ГБ и 10 200 мАч, что даёт максимальную продолжительность работы.
Смартфоны Ulefone RugKing сейчас доступны для приобретения в официальном магазине Ulefone на AliExpress. Начальная стоимость в рамках проводимой акции начинается всего $109,99 за RugKing 2 Pro, $199,99 за RugKing 3 Pro и $149,99 за RugKing 4 Pro. При такой цене это будет чрезвычайно выгодное долгосрочное вложение, которое позволит стать обладателем аппарата с надёжной защитой военного класса.