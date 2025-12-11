Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone поднимает степень защиты бюджетных смартфонов RugKing стандартами прочности военного класса
Сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810H позволяют аппаратам RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro не бояться внешних воздействий

Компания Ulefone продолжает продажи защищённых смартфонов новой бюджетной серии RugKing, появление которых меняет облик этого сегмента рынка мобильных устройств. Включающая в свой состав модели RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro серия поднимает планку бюджетных смартфонов, предлагая прочность военного класса MIL-STD-810H и обширные функциональные возможности.



Разработчики устройств постарались охватить максимально широкий круг пользователей с учётом их предпочтений в плане размеров устройств, конфигураций памяти и ёмкости аккумуляторов. Модели RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro обладают экранами с диагональю 6,56 дюймов. Если нужно более компактное устройство, таким является RugKing 2 Pro с диагональю экрана 5,45 дюймов и столь же высоким уровнем защищённости.



Все представители серии RugKing имеют наивысшую сертификацию по военному уровню защиты. Использование высокопрочных поликарбонатных материалов и закруглённые углы призвано предотвратить износ. Эти аппараты имеют экстремальную защиту от падений, сохраняя работоспособность после падения с высоты примерно 2 м на твёрдые поверхности вроде скал или асфальта.



Наличие на экране стекла Corning Gorilla Glass делает его неуязвимым перед царапинами, а его ударопрочность настолько высока, что смартфоном можно колоть грецкие орехи без опасения повредить его. Также модели RugKing обладают высокой водо- и влагостойкостью. Они не будут повреждены при погружении в воду на глубину до 2 м примерно на 30 минут.



Эти способности официально подтверждены стандартами IP68, IP69K и военным стандартом MIL-STD-810H. Отвечающие их требованиям устройства имеют максимальную безопасность и долговечность в любых условиях использования.

Кроме размера экрана, три модели RugKing имеют разный объём памяти, хранилища и ёмкость аккумулятора. RugKing 2 Pro получил 4 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ при аккумуляторе 4 550 мАч, у RugKing 3 Pro предлагается 8/128 ГБ и 5 700 мАч, а у RugKing 4 Pro – 8/256 ГБ и 10 200 мАч, что даёт максимальную продолжительность работы.



Смартфоны Ulefone RugKing сейчас доступны для приобретения в официальном магазине Ulefone на AliExpress. Начальная стоимость в рамках проводимой акции начинается всего $109,99 за RugKing 2 Pro, $199,99 за RugKing 3 Pro и $149,99 за RugKing 4 Pro. При такой цене это будет чрезвычайно выгодное долгосрочное вложение, которое позволит стать обладателем аппарата с надёжной защитой военного класса.
Сейчас обсуждают

Den Fed
18:52
и перпендикулярными портами !
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
Кот Шрёдингера
18:52
Немцы нашли оправдание и доказательство, психического отклонения у немцев. Теперь понятно почему их всё время тянет самоубиваться на восток, снова и снова. Не зря немец Энштейн говорил о немцах "Безум...
Немецкие учёные обнаружили вызывающий психические расстройства ген и потенциальный метод лечения
Error 404
18:51
У меня дома 6 компьютеров на нас четверых: 4 стационарника (3 игровые и 1 мультимедиа к ТВ (но тоже не слабый: на i7 8086k)) и 2 ноутбука (Asus ROG на Ryzen 5600H и Honor D14 на Ryzen 5700U). И все ну...
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
L1yod
18:43
нормальные люди просто тупо ставят ссд даже на сата 3 и всё ноут летает даже старье, к чему этот высер, который даже читать вряд ли кто будет полностью.
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Dentarg
18:40
У меня нет Хрома, не знаю) Но на чужих компах постоянно наблюдаю в диспетчере 100500 копий процесса и каждый жрёт под гиг. Фокс тоже стал этой фигнёй страдать когда перешёл на Chromium. Это какая-то э...
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Сергей Анатолич
18:32
А литовцам где жить? Гаубицы так всю площадь литвы займут.🤣
Литва станет вторым по величине обладателем гаубиц парка CAESAR Mk II в мире
Никита Абсалямов
18:28
Рад за вас... вот только что-то я не наблюдаю статей от вас по этому поводу... А HD 7750 с GDDR5 протестируем... всему своё время.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
18:13
Что так возбудился когда. на тебя эта зелёненькая карта плохо воздействует вон пить уже стал с горя.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Рвем очко Бернигану и Непрану
18:06
Запомни скуф одно .в нормальном обществе понты резать не стоит.ты там у себя в курятнике своем перед бомжами рисуйся.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Терминатор
18:05
Это ты такой хвалится не чем а только перешёл на оскорбления.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
