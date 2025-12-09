Компания Ulefone не так давно расширила свою линейку бюджетных защищённых смартфонов RugKing, добавив к ней модели RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Это устройства нового поколения с повышенной прочностью и практичными функциональными возможностями для работы на открытом воздухе.
Первая распродажа уже стартовала в официальном магазине Ulefone AliExpress по ценам от $109,99.
Смартфоны линейки RugKing получили сертификаты защиты от пыли и воды IP68/IP69K и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, который указывает на защиту от падений, ударов и экстремальных условий окружающей среды. Будут ли смартфоны применяться в промышленном окружении, таком как пескоструйная обработка и горнодобывающая промышленность, во время активного отдыха, в походах и кемпингах, они останутся надёжными помощниками.
Хотя бренд RugKing позиционируется как относящийся к защищённым смартфонам Ulefone начальной ценовой категории, их возможности весьма обширны. К ним относятся режим подводной съёмки, набор цифровых инструментов, режим блокировки при попадании на экран воды для предотвращения случайных срабатываний, фонарик яркостью до 120 люмен и поддержка программного пакета Ulefone AI Suite с опциями AI Recording Summary, AI Writing Assist, Circle to Search и AI Calculator. Столь длинный перечень указывает на то, что любой смартфон RugKing будет полезен как при решении повседневных задач, так и для работы в суровом окружении.
Среди трёх рассматриваемых смартфонов RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro являются более крупными с диагональю экрана 6,56 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Более компактный RugKing 2 Pro с диагональю 5,45 дюйма и частотой 90 Гц лучше подходит для использования одной рукой.
Более доступный по цене RugKing 2 Pro получил 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. У RugKing 3 Pro доступно 8/128 ГБ, тогда как RugKing 4 Pro с аккумулятором ёмкостью 10200 мАч предлагается в конфигурации 8/256 ГБ.
Для фотографирования и видеосъёмки в состав RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro входит основная камера с разрешением 48 Мп. Также есть макрокамера, способная разглядеть мельчайшие объекты.
В рамках первой распродажи смартфонов серии RugKing в официальном магазине Ulefone на AliExpress RugKing 2 Pro доступен по цене от $109,99. Стать обладателем RugKing 3 Pro сейчас можно за $119,99, тогда как RugKing 4 Pro обойдётся в сумму $149,99.