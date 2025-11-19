Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Эксклюзивные аксессуары в полной мере раскроют потенциал защищённых планшетов серии Ulefone Armor Pad 5
Планшеты Ulefone с высокой степенью защиты, камерами ночного видения и крупным аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч помогут работать в полевых условиях

Известный по всему миру производитель защищённых мобильных устройств, компания Ulefone, недавно начала продажи планшетов последнего поколения. Ulefone называет Armor Pad 5 Ultra и Armor Pad 5 Pro наиболее впечатляющими защищёнными планшетами из представленных в настоящее время на рынке.



Выпустив серию планшетов Armor Pad 5, Ulefone достигла нескольких важных для себя результатов. Armor Pad 5 Ultra является флагманской моделью, предлагающей сверхъяркий DLP-проектор. Также Armor Pad 5 стали первыми планшетами Ulefone с двойным светодиодным освещением и аварийными сигнальными огнями. Они обладают быстрым современным процессором, аккумулятором с большой ёмкостью и функцией быстрой зарядки мощностью 120 Вт, большим объёмом хранилища и мощной системой обработки изображений.



К числу других важных преимуществ планшетов серии Armor Pad 5 следует отнести обширную экосистему аксессуаров, которой не могут похвастать конкурирующие устройства. Среди них есть предложения как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха.



В комплект поставки каждого планшета входит эксклюзивная подставка с металлической ручкой. Это тщательно продуманный аксессуар вида «два в одном», заметно повышающий удобство. Ручка обеспечивает надёжный захват для переноски устройства одной рукой и работы с ним на сложных участках. В разложенном виде ручка превращается в прочную откидную подставку, благодаря которой можно просматривать изображения на планшете под разными углами без помощи рук. Подобная функциональность может быть критически важна для комфортного ввода данных, длящихся на протяжении длительного времени видеоконференций или детальных осмотров окружения. В результате пользователи смогут превратить любое место в функциональное рабочее пространство.



Фирменный разъём uSmart расширяет функциональность планшетов Armor Pad 5. Этот безопасный и надёжный порт позволяет подключать ряд периферийных устройств профессионального уровня. Совместимые с uSmart аксессуары, такие как эндоскопы uSmart E02 и uSmart E01, а также микроскоп uSmart C01, можно подключить и сразу начать работать с ними. Это значительно повышает эффективность решения таких задач, как техническое обслуживание транспортных средств, тщательная проверка трубопроводов или сложный технический анализ в полевых условиях.



Пользователям, работа которых связана с поездками, может быть интересен Armor Mount Max. Это держатель планшета с прочной присоской, который позволяет надёжно закрепить Armor Pad 5 Series на приборной панели автомобиля. С ним можно использовать планшет как надёжную, безопасную и удобную систему навигации и получать доступ к данным во время поездок.



Помимо множества аксессуаров, достоинствами планшетов Armor Pad 5 Series являются их передовые характеристики. В их число входит аккумулятор ёмкостью 24 200 мАч и быстрая зарядка мощностью 120 Вт, современный процессор Dimensity 7400X с поддержкой 5G и ИИ, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища. Для съёмки фото и видео планшет оснащён основной камерой с разрешением 64 Мп и камерой ночного видения с таким же разрешением и четырьмя инфракрасными светодиодами.



Единственная разница между двумя планшетами состоит в том, что Pad 5 Ultra обладает DLP-проектором яркостью 200 лм с автофокусировкой и специальным вентилятором охлаждения. Благодаря этому обладатели этого устройства смогут проецировать большие и чёткие изображения в любом месте и в любое время. У Armor Pad 5 Pro нет проектора и вентилятора, но остальные характеристики столь же высокого уровня, как у старшей модели.



Планшеты Ulefone Armor Pad 5 Series в настоящее время доступны для приобретения по всему миру в магазинах AliExpress, Amazon и в официальном магазине Ulefone. Цена старшей модели Ulefone Armor Pad 5 Ultra с проектором равна $799,99, тогда как Armor Pad 5 Pro предлагается за $599,99.
