Издание The Register сообщило, что на этой неделе группа потребителей подала иск в суде штата Иллинойс с требованием к HP Inc. прекратить блокировать использование неоригинальных картриджей в принтерах этой марки, а также использовать для этих целей фирменное программное обеспечение. По словам истцов, в период с конца 2022 по начало 2023 года HP распространила обновление программного обеспечения, которое сделало невозможным применение картриджей сторонних производителей. Теперь пострадавшие хотят добиться от HP Inc. возмещения расходов на покупку неоригинальных картриджей, которыми они не смогли воспользоваться.

Источник изображения: HP Inc.

В свою очередь, HP Inc. заявляет, что пытается блокировать использование только поддельных и клонированных картриджей, а расходные материалы с повторно используемыми оригинальными чипами по-прежнему использовать можно. Компания не скрывает, для каких целей используется её фирменное программное обеспечение, хотя пользователи в групповом иске выражают недовольство именно отсутствием прозрачности в работе HP Smart. По законам США, компания не может быть привлечена к продаже расходных материалов по предположительно завышенным ценам, как того требуют истцы, поскольку она напрямую не реализует расходные материалы, а действует через посредников.