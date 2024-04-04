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Bublik1
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
Без утилиты HP Smart теперь печать и сканирование не работает

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Долгое время HP считалась беспрекословным лидером на рынке оргтехники. Конкуренты довольствовались минимальными продажами, тогда как американская компания отгружала миллионы устройств в год. При этом спрос наблюдался не только в пользовательском, но и корпоративном сегменте, где позиции HP традиционно казались стабильными. Вот только в последнее время руководство компании явно сбилось с пути, что доказывает статистика продаж по итогам 2023 года. Так, за отчётный период удалось отгрузить на 17% меньше принтеров, чем годом ранее, а главная причина кроется не в снижении качества техники, а в особом подходе к её обслуживанию. Известно, что многие производители принтеров требуют от пользователей использования оригинальных картриджей. По факту, такой бизнес приносит намного больше денег, чем продажа оргтехники, поскольку потребитель подсаживается на тот или иной бренд и попадает в многолетнюю зависимость. 

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Вот только недалеко от оригинальных лежат китайские картриджи, которые по функционалу не уступают фирменным, но стоят в разы дешевле. Очевидно, что многие пользователи стремятся сэкономить, ну а в результате HP и другие компании фиксируют недополученную прибыль. Ну а поскольку в данном сегменте вращаются довольно значительные суммы, то в какой-то момент американская компания перешла к удалённому блокированию принтеров, владельцы которых поставили неоригинальный картридж. Представьте себе, что вы один из тех, кто решил сэкономить, но вместо этого получит полностью нерабочий инструмент. Вам нужно срочно распечатать дипломную работу или квартальный отчёт, а усилиями HP всё это стало невозможно. На официальных форумах компании можно было встретить массу гневных сообщений, ну а обиженные пользователи перешли на более лояльные бренды. HP всё ещё удерживает 33.3% рынка, отгрузив за 2023 год около 7 миллионов единиц техники, но аналитики полагают, что в текущем году для компании всё станет только хуже. Причина в ещё более агрессивной политике HP, направленной против собственных клиентов. 

Сообщается, что в последнее время всё больше пользователей пишет о проблемах во время сканирования и печати, решить которые удаётся только после полной переустановки драйверов и программного обеспечения. Как выяснилось, причина в фирменной утилите HP Smart, а вернее в её отсутствии. Дело в том, что во время установки драйверов можно выбрать те или иные настройки, в результате чего в систему будут интегрированы только необходимые компоненты или расширенная база, включающая ПО HP Smart. Программа используется для печати и сканирования, но сильно уступает более современному ПО, поэтому некоторые пользователи предпочитают не засорять свою операционную систему. Владельцы принтеров пишут, что ситуация носит несистемный характер, поскольку раньше даже без установленной утилиты всё работало без сбоев. После установки HP Smart сложности прекращаются, а пользователи в недоумении. В официальных документах не сказано, что владельцы принтеров обязаны ставить то или иное ПО. Мало того, сама утилита носит необязательный характер, а многие пользователи и вовсе ничего не знают об её существовании, поскольку купили полностью готовые к работе ноутбуки или ПК без HP Smart. 

Есть мнение, что пользователи столкнулись с сознательными действиями HP, поскольку утилита кроме установки драйверов и получением актуальных обновлений занимается ещё и слежкой за пользователями. Оказывается, функционал HP Smart предполагает определение оригинальных и поддельных картриджей, а значит мы наблюдаем очередной этап ужесточения политики HP. Именно данная утилита контролирует основной поток данных от принтера к операционной системе, но в реальности совершенно бесполезна, поскольку функции печати и сканирования прописаны в драйверах и не нуждаются в дублировании и контроле. Похоже, до недавнего времени пользователи могли обходить блокировки со стороны HP, отказываясь от установки дополнительного программного обеспечения, но теперь вынуждены выбирать: или покупать новый картридж, или идти за новым принтером. Эксперты полагают, что американская компания и дальше будет проводить политику борьбы с контрафактом, а значит продолжит терять рыночную долю. Ну а пока HP активно борется с пользователями, Epson наращивает рыночную долю. За 12 месяцев поставки данного бренда увеличились с 20.7% до 22.1%, тогда как в интернете всё чаще можно услышать возмущения недовольных владельцев техники HP. В социальных сетях то и дело встречаются хештеги, которые предлагают бойкотировать продукцию этой компании, что в целом не способствует продажам и наносит ущерб авторитету. 

#принтеры #принтеры hp #hp smart
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