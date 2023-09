Жить становится лучше?

Как отмечают аналитики DigiTimes Research в бесплатной выдержке из своего масштабного исследования, пятёрка ведущих поставщиков ноутбуков, за исключением компании Apple, по итогам августа в совокупности столкнулась с последовательным ростом объёмов поставок на 8%. В годовом сравнении рост поставок наблюдался впервые за предыдущие 20 месяцев, достигнув 4%.

Источник изображения: DigiTimes

Lenovo и HP Inc. в равной мере демонстрируют резкий последовательный рост объёмов поставок более чем на 25%. Китайская компания Lenovo до сих пор не избавилась от складских излишков, но HP Inc. уже формирует товарный запас новых моделей ноутбуков к сезону осенних распродаж в Северной Америке. Dell среди лидеров рынка выступила хуже всего из-за высокой степени зависимости от корпоративного сегмента. Среди ODM-производителей, которые и снабжают перечисленные выше компании профильной продукцией, наибольший прогресс продемонстрировала Quanta Computer, которой как раз и достались заказы HP Inc. В целом же тройка крупнейших ODM в августе последовательно объёмы поставок своей продукции не увеличила.