Цена размещения будет определена на следующей неделе.

Агентство Reuters по мере приближения публичного размещения акций Arm в США, которое намечено на 13 сентября, публикует новые подробности о его параметрах. Прежде всего, после выкупа принадлежавших Vision Fund 25% акций Arm, корпорация SoftBank собирается реализовать в ходе IPO не более 10% всех акций британского разработчика процессорных архитектур.

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Источник изображения: Reuters

Параметры цены размещения акций Arm на бирже Nasdaq официально будут названы на следующей неделе, как сообщает источник, но предварительные данные указывают на готовность SoftBank выручить менее $10 млрд, исходя из текущей оценки капитализации компании в $60-70 млрд. Основная часть акций Arm будет сосредоточена в руках SoftBank и после IPO.

До 10% всех акций Arm, предназначенных для вывода на биржу в США, компания SoftBank собирается распределить между так называемыми «якорными инвесторами», на роль которых сейчас претендуют крупные клиенты британского холдинга вроде Apple, Amazon, Intel, NVIDIA, Alphabet (Google), Microsoft, Samsung и TSMC. Последняя, разумеется, стоит особняком, поскольку сама процессоры не разрабатывает, а только производит по чужим заказам, но причастность компании к выпуску такой продукции отрицать сложно.