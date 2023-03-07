Это устройство можно использовать для работы, учёбы и развлечений

Спрос на дистанционное обучение и телеконференции продолжает увеличиваться, а вместе с этим растёт востребованность планшетов. В частности, за свои разностронние возможности и производительность была востребованной модель Blackview Tab 15. Естественно, компания Blackview не собирается останавливаться на достигнутом и пытается развить успех. Чтобы удовлетворить потребности предпочитающих смотреть в большой экран в процессе работы, учёбы и развлечений, Blackview готовит к мартовскому релизу планшет Tab 16. В нём снова будет предложен высокий уровень аудио и видео, крупный экран, скорость и безопасность данных.Чтобы по одному взгляду видеть больше информации и уменьшать лаги изображения при просмотре документов и веб-страниц, Blackview Tab 16 предлагает внушительный экран размером 11 дюймов с разрешением 2K. Он обладает сертификацией TÜV Rheinland, чтобы снизить нагрузку на глаза во времена, когда работа и учёба через интернет происходят всё чаще, позволяя значительно увеличить эффективность.Представители Blackview уверяют, что в качестве «инструмента повышения производительности» Tab 16 готов к работе и учёбе, в том числе благодаря наличию стилуса и клавиатуры. Клавиатура обладает сенсорной панелью, как у ноутбуков. Минимальная задержка стилуса даёт возможность комфортно писать и даже рисовать от руки, что также может пригодиться в рабочем окружении и в образовательном процессе.Корпус толщиной всего 7,95 мм и весом 533 г скрывает внушительный аккумулятор ёмкостью до 7680 мАч. Он обеспечит работу на протяжении 18 часов, позволяя не отвлекаться на поиск розетки в самое неподходящее время и без опасений заниматься на планшете своими делами.Чтобы удовлетворить потребности студентов или начинающих пользователей в записи курсов и совещаний, Tab 16 обладает задней камерой 13 Мп и передней 8 Мп. Передняя камера поддерживает лицевую разблокировку с помощью ИИ, которая происходит в мгновение ока.Учитывая высокие требования к скорости со стороны многих пользователей, Tab 16 предложит 8-ядерный чип Unisoc T616. Он превосходит процессор Unisoc T610 из планшета прошлого поколения на 36982 балла в бенчмарке AnTuTu. Рост скорости оперативной памяти на 17% позволяет лучше справляться с любыми задачами.Tab 16 становится первым планшетом Blackview с объёмом хранилища 256 ГБ, объёмом оперативной памяти до 14 ГБ и поддержкой карт памяти TF вместимостью до 1 ТБ. Это позволит локально хранить значительный объём цифрового контента и вести плавную и быструю многозадачную работу.С целью предложить плавный пользовательский интерфейс, Tab 16 поставляется с программной оболочкой Doke OS _P 3.0 поверх системы Android 12. Она была улучшена в плане дизайна, удобства и плавности. Этому способствует наличие процесса Low Meminfo Killer, определяющего использование ресурсов приложениями и расставляющего приоритеты для получения максимально отзывчивого интерфейса.Планшет можно превратить в подобие ноутбука. В режиме ПК пользователи смогут без проблем редактировать деловые документы, делать записи на уроках и проводить онлайн-конференции.Ещё Tab 16 обладает четырьмя динамиками Smart-K, выдающими трёхмерный стереозвук. Технология Widevine L1 позволяет пользователям смотреть контент в популярных потоковых сервисах с высочайшим качеством изображения. Чтобы защитить пользователей и предприятия, Tab 16 получил систему SE-Linux, которая эффективно противостоит рутированию устройства и пытающимся красть персональные данные приложениям.Tab 16 является более производительным по сравнению со смартфонами и более портативным по сравнению с компьютерами. Мировая премьера планшета ожидается 20-26 марта. Заказав планшет в эти дни, вы получите его по сниженной цене.