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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Doogee S99 первый среди защищённых смартфонов предлагает камеру ночного видения 64 Мп
Смартфон Doogee S99 снимает в темноте на уровне профессиональных приборов ночного видения
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Как и у многих производителей, у специализирующейся на выпуске недорогих защищённых смартфонов компании Doogee декабрь является самым плодотворным месяцем года. Кроме скорого релиза флагманской модели V30 с поддержкой eSIM, Doogee готовит аппарат S99. Его ждут в продаже в конце декабря.



Отличительной чертой Doogee S99 является высококачественная система обработки изображений. Среди задних камер основная 108 Мп с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, сверхширокоугольная и макро 16 Мп. Ещё есть камера ночного видения 64 Мп с двумя мощными инфракрасными излучателями. Эта камера позволит видеть в темноте и получать чёткие снимки на расстоянии до 15-20 метров. По своему уровню она не уступает профессиональным приборам ночного видения, превосходя режимы ночной съёмки в обычных камерах смартфонов.



Внутри блестящего кольца на обратной стороне устройства находятся два светодиода и два мощных инфракрасных источника света. Разработчики использовали в корпусе премиальные металлы и поставили экран LCD с диагональю 6,3 дюйма и разрешением FHD+. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G96, у него 8 ГБ оперативной памяти и ещё до 7 ГБ виртуальной памяти, хранилище 128 ГБ и поддержка карт памяти объёмом до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт, беспроводной 15 Вт.



Продолжая традиции защищённых аппаратов Doogee, S99 имеет сертификаты защиты от воды и пыли IP68 и IP69K, а также выдерживает падения на бетон с высоты 1,8 метра. Всё это привычно, но камера ночного видения выделяет этот смартфон на фоне конкурентов.



Среди других характеристик можно выделить поддержку стандарта связи NFC, комплексную навигационную систему с GPS, GLONASS, Galileo и Beidou, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе.





Doogee S99 поступит в продажу во всех странах 22-23 декабря со скидкой в $179 с первоначальной цены в $329.

Купить Doogee S99

#doogee
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Сергей Клементьев
10:49
может потому что куда ядер в 40 поколении не прибавляли особо?ты в чипах вообще разбираешься?или только тесты недоблохеров смотришь?
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
kitava
10:49
К тому же повышать счета на электричество будет тут накладно. Это не вечно богатые водилы с которых можно стричь. Тут низкообеспеченные слои населения попадут.
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
kitava
10:47
Ну сначала Собянину и Россетям надо будет окупить затраты. Это лет 10-15. За это время такситы тачек 5 меняют.
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
Сергей Клементьев
10:47
ну новый даинг лайт сделали так, что от графики без лучей тошнит, без шуток, она там отвратительная, разрабы решили свет в игре не делать совсем
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Сергей Клементьев
10:46
шо?длсс - дип лернинг супер семплинг, ты как его с лучами связал?бро, учи матчасть
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Андрей Громов
10:45
Пропаганда в том что это голимый фейк.
Украинские войска заваривают люки на своих танках, чтобы экипаж не смог сбежать
Сергей Клементьев
10:44
увы, но нвидиа отошла от чистой производительности и сейчас значительную часть кристалла занимают ядра для новых технологий, РТ и Тензорные ядра, именно под них создавалась 40 линейка
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Ivan Isakov
10:42
Сейчас цены упали буду брать 1660ti dual ,в днс 18999 кайф что не поторопился ))
RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
Сергей Клементьев
10:42
а теперь включи в 4к максимальный ртх в киберпанке и покушай свой амд)
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Сергей Клементьев
10:40
Бро у амд горящих чипов побольше нвидии будет, а сервисы вовсе проклинают их ибо чипы на амд ещё и хрен найдешь
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
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