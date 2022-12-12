Как и у многих производителей, у специализирующейся на выпуске недорогих защищённых смартфонов компании Doogee декабрь является самым плодотворным месяцем года. Кроме скорого релиза флагманской модели V30 с поддержкой eSIM, Doogee готовит аппарат S99. Его ждут в продаже в конце декабря.
Отличительной чертой Doogee S99 является высококачественная система обработки изображений. Среди задних камер основная 108 Мп с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, сверхширокоугольная и макро 16 Мп. Ещё есть камера ночного видения 64 Мп с двумя мощными инфракрасными излучателями. Эта камера позволит видеть в темноте и получать чёткие снимки на расстоянии до 15-20 метров. По своему уровню она не уступает профессиональным приборам ночного видения, превосходя режимы ночной съёмки в обычных камерах смартфонов.
Внутри блестящего кольца на обратной стороне устройства находятся два светодиода и два мощных инфракрасных источника света. Разработчики использовали в корпусе премиальные металлы и поставили экран LCD с диагональю 6,3 дюйма и разрешением FHD+. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G96, у него 8 ГБ оперативной памяти и ещё до 7 ГБ виртуальной памяти, хранилище 128 ГБ и поддержка карт памяти объёмом до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт, беспроводной 15 Вт.
Продолжая традиции защищённых аппаратов Doogee, S99 имеет сертификаты защиты от воды и пыли IP68 и IP69K, а также выдерживает падения на бетон с высоты 1,8 метра. Всё это привычно, но камера ночного видения выделяет этот смартфон на фоне конкурентов.
Среди других характеристик можно выделить поддержку стандарта связи NFC, комплексную навигационную систему с GPS, GLONASS, Galileo и Beidou, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе.
Doogee S99 поступит в продажу во всех странах 22-23 декабря со скидкой в $179 с первоначальной цены в $329.