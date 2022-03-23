По логике вещей, он должен появиться после третьего упоминания, как и Снегурочка.

Японские блогеры ранее уже отмечали, что одержимый идеей визита в Венецию за счёт работодателя Раджа Кодури (Raja Koduri) продолжает использовать названия местных мостов для обозначения ускорителей вычислений, которые разрабатываются подчинёнными ему специалистами Intel.

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Intel Ponte Vecchio. Источник изображения: CNet

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Преемнику ускорителя Ponte Vecchio, согласно ранее опубликованной информации, должно быть присвоено условное обозначение «Ponte di Rialto». По всей видимости, на сохранение итальянского написания в Intel не очень рассчитывают, поскольку один популярный YouTube-канал на этой неделе заявил, что этот же продукт упоминается под обозначением «Rialto Bridge», синонимичным итальянскому варианту. На рынке новинка должна появиться в следующем году, если верить источнику.