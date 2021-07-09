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Intel назовёт в честь моста в Венеции ещё один ускоритель вычислений

Слишком уж сильно хочет Раджа Кодури попасть в этот город.
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Как известно, после перехода из AMD в Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) практически получил карт-бланш в разработке графических архитектур и сопутствующих продуктов, поэтому даже этимологию условных обозначений он подбирал с учётом собственных гастрономических предпочтений. Большой любитель сладких десертов и мороженого, Раджа назвал флагманский ускоритель Intel в честь одного из мостов в итальянской Венеции (Ponte Vecchio), рассчитывая побывать лично на презентации этой новинки в указанном городе и полакомиться местными сладостями.

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Сложно сказать, оправдается ли расчёт Кодури в условиях пандемии, но время до анонса Ponte Vecchio в запасе ещё есть. Один из японских блогеров сообщает, что один из будущих ускорителей вычислений Intel может получить имя Ponte di Rialto — в честь ещё одного моста в Венеции.

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Источник изображения: Planet of Hotels

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Кстати, преемственность с центральными процессорами в этой системе обозначений тоже прослеживается — как известно, предыдущие процессорные архитектуры Intel нередко обозначала словосочетаниями, содержащими термин «bridge», что в переводе с английского тоже означает «мост». Архитектуры Sandy Bridge и Ivy Bridge являются яркими тому примерами.

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intel gpgpu ponte vecchio раджа кодури
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Kira625
18:34
Ponte dei Sospiri Мост Вздохов (итал. Ponte dei Sospiri) — название одного из мостов в Венеции через Дворцовый канал — Рио ди Палаццо. Мост печальных вздохов. ;)
Intel назовёт в честь моста в Венеции ещё один ускоритель вычислений
VRoman
18:31
Тут немного лучше, по большей части из-за аэродинамики. Машина хорошо зализана, зад очень маленький, поэтому турбуленции и ваккум сзади будут минимальны. Могли бы батарею на 80 впихнуть, тогда пробег ...
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