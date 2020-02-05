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GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах

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Компания NVIDIA переход облачного игрового сервиса GeForce NOW на новый уровень обозначила двумя пресс-релизами. В глобальном говорилось о том, что сервис выходит на стадию коммерческой эксплуатации, участникам бета-тестирования будет дан бесплатный доступ с ограничением продолжительности сеанса в один час. Коммерческие пользователи смогут первый год платить по $4,99 в месяц, для них продолжительность сеанса будет ограничена шестью часами, и только они получат доступ к функции трассировки лучей в играх – даже при доступе с мобильных устройств. Первые три месяца за доступ платить не нужно вообще.

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Источник изображения: NVIDIA

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В стадии бета-тестирования клиенты из более чем 30 стран мира провели более 70 млн часов. В России партнёром сервиса GeForce NOW выступает группа «САФМАР», сервис уже доступен россиянам на протяжении четырёх месяцев. Сейчас клиенты получают доступ к функции трассировки лучей. Около 10% пользователей сервиса в России заходят в него с мобильных устройств, 80% приходится на владельцев ПК, а ещё 10% применяют устройства Apple. По итогам первых нескольких месяцев работы GeForce NOW в России самыми популярными играми стали Rust, Fortnite, Ведьмак 3, World Of Tanks, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Warface, Destiny 2, PUBG, World of Warcraft: Battle for Azeroth. В среднем клиент GFN.RU играет 3-4 раза в неделю, причем общая длина игровых сессий достигает 3,5 часов в день.

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nvidia geforce now облачный гейминг
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