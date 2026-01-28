В традициях игр от Paradox.

Стратегические игры от Paradox Interactive с течением времени обрастают таким количеством контентных дополнений, что разом их все купить — это равносильно спусканию годового индивидуального бюджета на игры. В Paradox это понимают, однако вместо изменения своей политики предлагают альтернативный путь: оформить подписку с временным доступом ко всему дополнительному контенту сразу.

Источник изображения: Paradox Interactive/Paradox Development Studio.

Не стала исключением и глобальная стратегия Crusader Kings III, на Steam-странице которой появилась соответствующая подписка, оформить которую можно по цене в 619 рублей в месяц. При оформлении на более длительный срок предусмотрена скидка: 35% за три месяца и 53% за шесть месяцев подряд.

На текущий момент весь дополнительный контент к Crusader Kings III оценивается в 15 560 рублей. Ситуация не так безобразна, как в Europa Universalis IV, где весь пострелизный контент оценён в 22 801 рубль, но и времени с момента выхода Crusader Kings III прошло гораздо меньше; то ли ещё будет.