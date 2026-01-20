Detroit Become Human, например, теперь стоит дороже, чем в 20 регионах.

Несмотря на то, что российский рубль пока сохраняет свою крепость относительно доллара США, цены на игры в отдельных случаях в Steam продолжают расти, в том числе скачкообразно. Так, сегодня пользователи Steam обратили внимание на то, что игры от Quantic Dream, известной своим «интерактивным кино» в лице Detroit Become Human, Beyond Two Souls и Heavy Rain, в российском Steam подорожали в два и более раза.

Так, Detroit Become Human, который совсем недавно в рамках зимней распродажи можно было урвать всего за 130 рублей, теперь вместо базовых 1 300 рублей оценён в 2 999 рублей. Beyond Two Souls, как и Heavy Rain, подорожали с 782 до 1 499 рублей. Есть у Quantic Dream и менее известные проекты, но заострять на них внимание нет смысла, тем более что в процентном выражении рост цен у них аналогичен.

Скачок цен затронул и несколько других регионов. Так, переплатить за продукцию Quantic Dream теперь придётся в Бразилии, на Украине, в Казахстане, а также в общем СНГ-регионе. Почему решение о поднятии цен было принято именно сейчас, из-за чего в России вышеуказанные игры теперь стоят дороже, причём порой существенно, чем в двадцати других регионах, вопрос пока открытый. Комментариев от Quantic на эту тему не поступало.