Clair Obscur Expedition 33 взяла только одну награду, и то — в глубоко вторичной номинации.

В Steam завершилось традиционное сопутствующее зимней распродаже голосование за звание лучших игр в определённых номинациях и присуждении им «Премии Steam». Главной номинацией, разумеется, является «Игра года», и победителем в ней, вопреки ожиданиям многих, стала вовсе не обласканная игровыми журналистами и блогерами ролевая игра Clair Obscur Expedition 33, а долгожданная метроидвания Hollow Knight Silksong.

Проект от французской студии Sandfall Interactive без наград в рамках «Премии Steam 2025» не остался. Впрочем, ему досталась победа лишь в глубоко вторичной номинации «Лучший саундтрек».

В целом список победителей выглядит следующим образом:

«Игра года» — Hollow Knight Silksong;

«Игра года в виртуальной реальности» — The Midnight Walk;

«Любимое дитя» — Baldur’s Gate 3;

«Лучшая игра на Steam Deck» — Hades II;

«Друг познаётся в игре» — Peak;

«Выдающийся визуальный стиль» — Silent Hill f;

«Самый инновационный геймплей» — ARC Raiders;

«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Hollow Knight Silksong;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Dispatch;

«Устройтесь поудобнее» — RV There Yet?

Отметим, что несмотря на окончание голосования в рамках «Премии Steam 2025» зимняя распродажа в сервисе ещё действует и продлится вплоть до вечера 5 января.