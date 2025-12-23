История издательства явно разделится на «до» и «после».

В конце сентября этого года поступила информация, что известное на весь мир игровое издательство Electronic Arts в перспективе сменит хозяина и перестанет быть публичной компанией. В мире большого капитала подобные решения в обязательном порядке проходят голосование среди акционеров, и вот сегодня стало известно, что акционеры Electronic Arts одобрили продажу издательства консорциуму инвесторов, главным из которых станет Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Как сообщается, акционеры согласились проголосовать за продажу издательства при условии возмещения им акций по цене в $210 за штуку. Дальше уже решение за регуляторами и антимонопольными органами.

Суверенный фонд Саудовской Аравии был учреждён в 1971 году и последние десятилетия используется для диверсификации саудовской экономики. Собственно, покупка одного из крупнейших игровых издательств в мире — это один из инструментов данной диверсификации.

При этом отметим, что фонд будет владеть издательством на 93,4%. Оставшиеся 6,6% делят между собой компании Silver Lake (5,5%) и Affinity Partners (1,1%). В целом цена вопроса — 55 миллиардов долларов. Изменится ли после смены хозяина политика Electronic Arts — например, вернётся ли её продукция на рынки, с которых прежнее руководство, весело взяв под козырёк, ушло из политических соображений — вопрос пока открытый.