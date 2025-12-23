Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Выход экшена 007 First Light про молодого Джеймса Бонда перенесли на два месяца
Вправо по графику, естественно. Сам проект, впрочем, по сути уже готов.

Современная игровая индустрия не была бы собой, если бы её представители регулярно не объявляли о переносах выхода своих творений. Вот и экшен 007 First Light про становление Джеймса Бонда от студии IO Interactive не стал исключением: сегодня разработчики известили общественность о том, что выход игры задержится на два месяца — вместо 26 марта она станет доступна 27 мая.

IO Interactive не стала фантазировать с причинами и просто использовала проверенный годами текст: релиз откладывается, дабы удостовериться в том, что 007 First Light полностью соответствует уровню качества, которого заслуживают фанаты Джеймса Бонда.

Разработка игры при этом, по заявлению девелоперов, продвигается хорошо: её уже можно полностью пройти от начала и до конца, так что выигранные два месяца будут использованы преимущественно для «полировки» и отладки новинки.

