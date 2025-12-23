Вправо по графику, естественно. Сам проект, впрочем, по сути уже готов.

Современная игровая индустрия не была бы собой, если бы её представители регулярно не объявляли о переносах выхода своих творений. Вот и экшен 007 First Light про становление Джеймса Бонда от студии IO Interactive не стал исключением: сегодня разработчики известили общественность о том, что выход игры задержится на два месяца — вместо 26 марта она станет доступна 27 мая.

IO Interactive не стала фантазировать с причинами и просто использовала проверенный годами текст: релиз откладывается, дабы удостовериться в том, что 007 First Light полностью соответствует уровню качества, которого заслуживают фанаты Джеймса Бонда.

Разработка игры при этом, по заявлению девелоперов, продвигается хорошо: её уже можно полностью пройти от начала и до конца, так что выигранные два месяца будут использованы преимущественно для «полировки» и отладки новинки.