В мире игр Михаил Андреев
Продажи ролевого экшена Hogwarts Legacy преодолели отметку в 40 миллионов копий
Проекту потребовалось три года, чтобы добиться этого результата.

Вселенная «Гарри Поттера» сохраняет популярность, и красноречивее многих этот факт подтверждает статистика, опубликованная сегодня издательством Warner Bros. Games и студией Avalanche Software. Согласно официальным данным, продажи ролевого экшена Hogwarts Legacy превысили 40 миллионов копий.

Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, то есть, на достижение вышеупомянутого результата ей потребовалось без малого три года. Для премиального (платного) проекта, предназначенного для одиночного прохождения, это близкий к неожиданному результат в наши времена повсеместного засилья условно-бесплатных многопользовательских видеоигр разных жанров.

Напомним, что с точки зрения сюжета Hogwarts Legacy повествует о событиях, происходивших примерно за век до истории мальчика, который выжил. Так что от «Гарри Поттера» здесь только общий сеттинг.

Сейчас в производстве находится вторая часть игры, но никаких её подробностей пока озвучено не было.

Сейчас обсуждают

Felix
22:55
Статья - огонь, как по мне. А тема повествования реально волнующая)
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
x41
22:52
А что с оверклоакой случилось? Чумбу переименовали и Данте. И декабрь на инглише.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
ЛехаСектоид
22:49
собака лает караван идёт
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
Владимир
22:44
Нет, тут новый вход запилили, и что-то там пошло не так, и ники переименовали в БД сайта
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:43
Забавно то, что на нормальных ресурсах использование твинков запрещено.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Владимир
22:42
чимбала переименовали )))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:31
>Основное ядро Liquorix 6.8 действительно не подписано. Но дистрибутив Chimbalix уже давно поставляется и с подписанным стандартным ядром Linux 6.1. Оно медленнее модифицированного ядра, но совместимо...
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:27
И поддержка разного скейлинга и частоты выглядит вот так, а не твой скрин на одном мониторе:
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
linux4ever
22:24
>Насчёт VAAPI — это действительно косяк, но не мой, и исправлять его не вижу смысла в ближайшее время. Врёшь. Плеер чудесным образом получил плагин VDPAU, но не получил VA-API, так не бывает.
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Overseer man
22:23
Просто поставьте Linux Nobara и забудьте об этом недоразумении. Хотя пока что можете сидеть на Windows 10, пока еще все игры поддерживаются...
Microsoft подробнее рассказывает о доступе ИИ-агентов в Windows 11 к папкам и файлам пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter