Проекту потребовалось три года, чтобы добиться этого результата.

Вселенная «Гарри Поттера» сохраняет популярность, и красноречивее многих этот факт подтверждает статистика, опубликованная сегодня издательством Warner Bros. Games и студией Avalanche Software. Согласно официальным данным, продажи ролевого экшена Hogwarts Legacy превысили 40 миллионов копий.

Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, то есть, на достижение вышеупомянутого результата ей потребовалось без малого три года. Для премиального (платного) проекта, предназначенного для одиночного прохождения, это близкий к неожиданному результат в наши времена повсеместного засилья условно-бесплатных многопользовательских видеоигр разных жанров.

Напомним, что с точки зрения сюжета Hogwarts Legacy повествует о событиях, происходивших примерно за век до истории мальчика, который выжил. Так что от «Гарри Поттера» здесь только общий сеттинг.

Сейчас в производстве находится вторая часть игры, но никаких её подробностей пока озвучено не было.