Релиз уже сравнительно скоро — в начале следующего года.

Пару недель назад в Сети появилась информация о существовании новой игры серии Carmageddon с подзаголовком Rogue Shift. Как оно часто бывает в современной игровой индустрии, утечка быстро подтвердилась: официальный анонс нового проекта в культовой для детей, росших в конце 1990-х — начале 2000-х, серии, состоялся сегодня ночью в рамках мероприятия PC Gaming Show.

Итак, в Rogue Shift мы отправимся в относительно недалёкое будущее — в 2050 год, в котором весь мир стал одной большой гибнущей пустошью с очагами цивилизации в виде сохранившихся мегаполисов. По ночам мутировавшие существа, прозванные в народе «опустошёнными», приползают из окрестностей в город, вынуждая людей прятаться в домах-крепостях. Существование угнетающее, поэтому выжившие придумали себе эффектное развлечение — гонки на выживание Carmageddon, победитель которых получает право на то, чтобы улететь с Земли.

С предисловием закончили, теперь непосредственно про игровой процесс. Разработчики из студии 34BigThings обещают заезды по процедурно сгенерированным трассам, 15 видов автомобилей, каждый из которых можно дополнительно улучшать и снаряжать оружием, систему перков, смену времени суток и погоды с соответствующими изменениями в видимости и управляемости автомобилей на дороге, и многое другое.

Релиз, по плану, должен состояться в начале следующего года, но что девелоперы подразумевают под «началом года» — это пока вопрос открытый.