Студия Crytek поблагодарила сообщество проекта за годы, проведённые вместе.

Фантастический шутер Hunt Showdown от студии Crytek радует ценителей жанра вот уже на протяжении шести с лишним лет. Несмотря на слабенькие релизные показатели, со временем шутер развился, и на сегодняшний день его аудитория достигла 10 миллионов человек, о чём официально заявили разработчики.

Несмотря на кажущуюся скромность для видеоигры с активной сетевой составляющей, в целом значение по современным меркам достойное. Почивать на лаврах Crytek, впрочем, не собирается, а намерена продолжать развивать свой проект. В частности, в обозримой перспективе в Hunt Showdown будет расширено количество возможных участников матча, увеличится арсенал доступных вооружений, удлинятся игровые сезоны, а также обновится античитерская система.

В среднем в Hunt Showdown в каждый конкретный момент времени через один только Steam играют от 6 до 25 тысяч человек в зависимости от времени суток и дня недели. Также мистический шутер присутствует на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, и что-то нам подсказывает, что на них результаты похожи на статистику Steam.