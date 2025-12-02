Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Шутер Hunt Showdown от создателей Crysis за шесть лет привлёк внимание 10 млн человек
Студия Crytek поблагодарила сообщество проекта за годы, проведённые вместе.

Фантастический шутер Hunt Showdown от студии Crytek радует ценителей жанра вот уже на протяжении шести с лишним лет. Несмотря на слабенькие релизные показатели, со временем шутер развился, и на сегодняшний день его аудитория достигла 10 миллионов человек, о чём официально заявили разработчики.

Несмотря на кажущуюся скромность для видеоигры с активной сетевой составляющей, в целом значение по современным меркам достойное. Почивать на лаврах Crytek, впрочем, не собирается, а намерена продолжать развивать свой проект. В частности, в обозримой перспективе в Hunt Showdown будет расширено количество возможных участников матча, увеличится арсенал доступных вооружений, удлинятся игровые сезоны, а также обновится античитерская система.

В среднем в Hunt Showdown в каждый конкретный момент времени через один только Steam играют от 6 до 25 тысяч человек в зависимости от времени суток и дня недели. Также мистический шутер присутствует на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, и что-то нам подсказывает, что на них результаты похожи на статистику Steam.

#crytek #hunt showdown
Сейчас обсуждают

linux4ever
17:35
Установщики делают как раз эникейские братаны чимбы, типа RG Mechanics, с школольными скинами и очень медленной установкой.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Рвем очко Шишкинсу
17:26
даже не помню когда скачивал игры оттуда с установкой.Всегда жду Портейбл от выше указанного автора.Легко обновлять,при современных скоростях в гигабит и более по инету нет никакого смысла дрочево уст...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
17:21
44000 чел. выбрали portable и только 4700 чел. выбрали установщик, хватит нести откровенный беспруфный бред:
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Ключи к очку Бернигана
17:20
Хотя DEC PDP как раз по сути и основоположники вот этого всего,ну если сильно грубо.Но да -версий нет на них))) и На двк (ужасная несправедливость) -тоже нет.Хотя тоже из той оперы)
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
17:15
Какой установщик, зачем установщик? 90% людей выбирают скачать и запустить без установки. Чимбал хватить плодить твинков.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Iezon Din'alt
16:44
а че там есть установщик который открывается как установщик? или дрочня в строке опять? а палубу паровую ты выложил что бы я поверил что ты крутой линух юзер или что? xDD
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
iRusty
16:28
Да, да, литовцы любят всё белорусское считать своим. Что-то я не слышал, о татарах, живущих в современной Литве, а вот в Беларуси, есть целые татарские городки есть. Я тут в Википедию заглядывал. Так ...
Про Чарльза Бронсона — икону экшен-боевиков из золотой эры Голливуда
unhurtable
16:09
А потом они узнают что самолеты на святом духе не летают...
Financial Times: Берлин и Париж обсуждают отказ от разработки совместного истребителя
Сергей Иншаков
16:03
Вzебут хламудэ от души💁‍♂️😆
В обновлении семейства бюджетных процессоров Intel Wildcat Lake увеличат количество P-ядер
Bamboliny
15:50
>Какого разбега? Неправильно выразился. Тут понимаю некоторую беспрепятственную прямую дистанцию, на которой можно на малой высоте (почти у земли) набрать скорость. Что-то вроде взлетной полосы. Верти...
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
