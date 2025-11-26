Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи Cyberpunk 2077 достигли 35 миллионов копий
Об этом официально сообщила CD Projekt Group.

Сегодня CD Projekt, которая является головной компанией для одноимённой студии с приставкой RED, отчиталась о финансовых результатах по итогам третьего квартала текущего финансового года. Помимо массы сведений, интересных разве что инвесторам, и то не всем, в отчёте компании промелькнула и информация, любопытная для любителей видеоигр.

Так, продажи научно-фантастической ролевой игры Cyberpunk 2077 на момент 26 ноября текущего года составили 35 миллионов экземпляров. В данную статистику входят как предварительные заказы, так и пострелизные продажи на протяжении без малого пяти лет.

Что до продаж крупного дополнения Phantom Liberty, то они пока не обновлены и по-прежнему составляют более 10 миллионов копий.

Напомним, что сейчас студия CD Projekt RED трудится над новой частью «Ведьмака» и продолжением Cyberpunk 2077. Оба проекта ещё крайне далеки от релиза, но приключения охотников на чудовищ явно должны выйти раньше. По крайней мере, новый «Ведьмак» находится в стадии производства, тогда как для сиквела Cyberpunk ещё только прорабатывают сюжет, действующих лиц и прочие детали.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #cd projekt
