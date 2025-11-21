Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Состоялся анонс экстракшн-шутера PUBG Black Budget
Повторяется история, как в своё время с «королевскими битвами».

Видеоигровая индустрия последних 10—15 лет слишком отчётливо, чтобы этого не замечать, представляет собой попытку групп людей заработать побольше денег при минимальных вложениях сил и средств в конечный продукт. Стоит только появиться новому игровому поджанру/режиму, как на нём, словно на плодородной почве, начинают произрастать многочисленные новинки.

Раньше такой питательной средой были «королевские битвы», теперь же маятник качнулся в сторону так называемых экстракшн-шутеров. Компания Krafton решила не терять времени даром и анонсировала сегодня свой ответ Escape from Tarkov и ARC Raiders в лице шутера PUBG: Black Budget.

Согласно имеющейся на данный момент информации, в PUBG Black Budget игроки попадают в находящийся внутри временной петли остров, где им предстоит выполнять задания, собирать таинственные артефакты и выживать среди отрядов таких же бедолаг, жаждущих удрать с этого пусть и симпатичного, но недружелюбного острова.

Когда PUBG Black Budget поступит в продажу, пока неизвестно, зато разработчики огласили сроки проведения закрытого тестирования. Проверить новинку в незавершённом виде можно будет в два этапа: с 12 по 14 декабря и с 19 по 21 декабря. Попытать удачу и оставить заявку на участие в тестировании можно на официальной Steam-странице проекта.

#krafton #pubg black budget
Написать комментарий (0)
