Идея логичная, но геймеры хотят нового и качественного продукта.

Живя в эпоху «ремастеринга» всего подряд, перестаёшь удивляться новостям об очередных визуально усовершенствованных проектах. Поэтому когда сегодня в рамках интервью руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда о ходе работы над The Elder Scrolls VI (спойлер: ждать ещё долго) от него прозвучала информация о работе над несколькими проектами во вселенной Fallout, журналисты сразу же начали углубляться в эти сведения.

В частности, издание Video Games Chronicle со ссылкой на свои источники сообщило о том, что одним из упомянутых Говардом проектов во вселенной Fallout является ремастер Fallout 3. Официальных подтверждений этим сведениям пока нет, но учитывая успех, с которым весной этого года вышла обновлённая The Elder Scrolls IV Oblivion, данная версия вполне обретает право на жизнь.

Вероятнее всего, как и в случае с ремастером «Обливиона», усовершенствованная Fallout 3 будет отдана на откуп стороннему коллективу, тогда как сама Bethesda будет лишь консультировать молодых разработчиков.

Напомним, что Fallout 3 вышла в 2008 году и, в принципе, уже тогда отчаянно нуждалась в визуальном обновлении. Что уж говорить про наши дни с избалованными современной графикой геймерами.