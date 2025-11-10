И вряд ли стоит воспринимать это хоть как-то, кроме как в прямом смысле.

Это грустно осознавать, но с момента официального анонса The Elder Scrolls VI прошло уже почти 7,5 лет. С тех пор из стен Bethesda Game Studios не просачивалось ничего: ни малейших деталей, ни концепт-артов, ни даже намёков. Мы до сих пор не знаем ни место действия будущей ролевой игры, ни её действующих лиц, ни особенностей геймплея.

И вот сегодня в рамках интервью изданию GQ глава студии Тодд Говард сообщил, что несмотря на то, что The Elder Scrolls VI — это каждодневный большой труд, его релиз пока ещё остаётся отдалённой перспективой. По словам Говарда, он «проповедует терпение» и «не хочет, чтобы фанаты переживали».

Журналист GQ поинтересовался у Тодда Говарда, не хотел бы он повторить с The Elder Scrolls VI тот же трюк, что и с ремастером The Elder Scrolls IV Oblivion, когда игра была анонсирована словно гром среди ясного неба и вскоре добралась до прилавков. Как отметил руководитель Bethesda Game Studios, историю с обновлённой версией «Обливиона» можно считать своего рода «удачным испытанием».

Столь колоссальный разрыв в релизах новых частей серии The Elder Scrolls Говард считает позитивным явлением, поскольку студия смогла развеяться и опробовать себя в новой стезе. Насколько, впрочем, этот опыт действительно был удачным, и не стоило ли лучше полностью сосредоточиться на «Свитках», пока фанаты серии не состарились и не утратили к ней интерес, это уже вопрос философский.