На всех платформах и за все годы.

Пока игровое сообщество сегодня продолжает с болью в душе «переваривать» информацию о том, что выхода Grand Theft Auto VI придётся ждать ещё больше года (о переносе релиза на 19 ноября 2026 года вчера поздним вечером сообщили разработчики), издательство Take-Two Interactive без дела не сидит и публикует финансовый отчёт по итогам второго квартала 2024/2025 финансового года.

Из этого отчёта, в частности, следует, что предыдущая часть культовой франшизы вполне себе успешно продолжает продаваться и делать Take-Two деньги. По состоянию на 30 сентября текущего года, а именно этой датой ограничивается финансовый отчёт компании, в мире за всё время и на всех платформах было продано свыше 220 миллионов копий Grand Theft Auto V.

Ключевым же добытчиком денег для Take-Two в этом году стал баскетбольный симулятор NBA 2K26: благодаря ему компания смогла выручить примерно на треть больше средств, чем за аналогичный период прошлого, 2023/2024 финансового года.

Запуск Mafia The Old Country превзошёл ожидания издательства, серия глобальных стратегий Sid Meier’s Civilization почти достигла значения в 80 миллионов проданных копий, ну а Red Dead Redemption 2 может похвастать 79-миллионным тиражом. Проще говоря, у Take-Two всё в порядке, и молниеносная в масштабах рынка турбулентность со стоимостью акций компании — это не более чем лёгкий и не нужный никому, кроме западных инвесторов, инфоповод.