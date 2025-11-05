Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стартовый «онлайн» Europa Universalis V в Steam стал рекордным для серии
И это ещё явно не предел, ведь впереди выходные.

Состоявшийся вчера вечером релиз глобальной стратегии Europa Universalis V был тепло принят обозревателями и простыми ценителями игр этого жанра. Настолько тепло, к слову, что пиковый на текущий момент «онлайн» новинки стал рекордным для серии, превысив предыдущий рекорд более чем в полтора раза.

Так, согласно статистике ресурса SteamDB, максимальное количество игроков в Europa Universalis V в Steam было зафиксировано вчера поздним вечером по московскому времени и составило 77 320 человек. Для сравнения, пиковое значение «онлайна» успевшей стать культовой Europa Universalis IV достигнуто 5,4 года назад и составило 48 165 человек. При этом необходимо понимать, что впереди выходные, в ходе которых пятая номерная часть франшизы наверняка побьёт свой собственный начальный рекорд.

В целом игроки довольны новинкой, но без технических огрехов, конечно же, продукт современной игровой индустрии обойтись не смог. В частности, пользователи жалуются на явно слабую оптимизацию и неоправданно низкую производительность Europa Universalis V даже на мощных компьютерах.

Также имеются замечания к интерфейсу и качеству перевода продукта на русский язык. Понятно, что с течением времени всё будет исправлено, но пока что, если вы являетесь фанатом серии, с покупкой всё-таки лучше повременить и дождаться хотя бы нескольких первых обновлений, иначе можно навсегда испортить себе впечатление от проекта.

#paradox interactive #europa universalis v #paradox tinto
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему репозитории — тупик для операционных систем
81
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
27
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
1
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
2
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
16
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2

Сейчас обсуждают

beltar
22:39
Ну nVidia-то починит.
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
_x86_64s
22:33
что не сделаешь ради карьеры....
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:27
ааа понял этот рукозадый опять VBox поставить не может, прошлый раз с deb репой полгода зависал, после этого родился Bolgen InstallSH, теперь будет мыльная опера с VBox, да у кого то тазобедренная ано...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Роман Ефимочкин
22:24
А кому нужны "твои" игры ?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Дмитрий Патрушев
22:23
Так он специально это делает ради срача
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:23
>>>Можно понять сломанную совместимость между мажорными версиями ядра 5.х и 6.х. Это нормально. Но когда ломают совместимость буквально в каждой второстепенной версии — это уже грубое неуважение к тру...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:19
>>>Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования Вот и я про это, афтор перестань считать свою ноут оборудованием, вот сразу видно кто еще из детсада не вышел, вот я действительно работ...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Александр399
22:14
9020 довольно горячий
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
valderm
22:10
то что долбшлеп уже всем давно известно
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
elektrokat
21:56
А кому нужна твоя форза?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter