И это ещё явно не предел, ведь впереди выходные.

Состоявшийся вчера вечером релиз глобальной стратегии Europa Universalis V был тепло принят обозревателями и простыми ценителями игр этого жанра. Настолько тепло, к слову, что пиковый на текущий момент «онлайн» новинки стал рекордным для серии, превысив предыдущий рекорд более чем в полтора раза.

Так, согласно статистике ресурса SteamDB, максимальное количество игроков в Europa Universalis V в Steam было зафиксировано вчера поздним вечером по московскому времени и составило 77 320 человек. Для сравнения, пиковое значение «онлайна» успевшей стать культовой Europa Universalis IV достигнуто 5,4 года назад и составило 48 165 человек. При этом необходимо понимать, что впереди выходные, в ходе которых пятая номерная часть франшизы наверняка побьёт свой собственный начальный рекорд.

В целом игроки довольны новинкой, но без технических огрехов, конечно же, продукт современной игровой индустрии обойтись не смог. В частности, пользователи жалуются на явно слабую оптимизацию и неоправданно низкую производительность Europa Universalis V даже на мощных компьютерах.

Также имеются замечания к интерфейсу и качеству перевода продукта на русский язык. Понятно, что с течением времени всё будет исправлено, но пока что, если вы являетесь фанатом серии, с покупкой всё-таки лучше повременить и дождаться хотя бы нескольких первых обновлений, иначе можно навсегда испортить себе впечатление от проекта.