Игра вышла осенью 2021 года. Её активная жизнь продлилась всего четыре года.

Когда коллектив Amazon Studios запускал свой проект New World, его позиционировали чуть ли не как революцию в жанре MMORPG. Что получилось в итоге — это уже тема для совсем другого обсуждения. Сегодня мы имеем дело уже с последствиями излишней самоуверенности девелоперов, а именно: с окончанием контентной поддержки New World.

Как сообщили представители Amazon Studios, недавно стартовавший 10-й сезон и обновление Nighthaven стали для New World последними. По словам разработчиков, это непростое решение принималось после продолжительных обсуждений, по итогам которых стало понятно, что другого выхода у них нет.

Непосредственно игра будет доступна ещё больше года: серверы планируют отключить только в конце следующего года.

В детали того, почему было принято вышеизложенное решение, разработчики не вдаются. Со статистической точки зрения у New World всё относительно неплохо: пиковый «онлайн» в одном только Steam болтается в районе 11—36 тысяч игроков, что по современным меркам при колоссальной конкуренции и «перегретости» видеоигрового рынка — вполне достойный результат.