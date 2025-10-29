Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели MMORPG New World завершили контентную поддержку проекта
Игра вышла осенью 2021 года. Её активная жизнь продлилась всего четыре года.

Когда коллектив Amazon Studios запускал свой проект New World, его позиционировали чуть ли не как революцию в жанре MMORPG. Что получилось в итоге — это уже тема для совсем другого обсуждения. Сегодня мы имеем дело уже с последствиями излишней самоуверенности девелоперов, а именно: с окончанием контентной поддержки New World.

Как сообщили представители Amazon Studios, недавно стартовавший 10-й сезон и обновление Nighthaven стали для New World последними. По словам разработчиков, это непростое решение принималось после продолжительных обсуждений, по итогам которых стало понятно, что другого выхода у них нет.

Непосредственно игра будет доступна ещё больше года: серверы планируют отключить только в конце следующего года.

В детали того, почему было принято вышеизложенное решение, разработчики не вдаются. Со статистической точки зрения у New World всё относительно неплохо: пиковый «онлайн» в одном только Steam болтается в районе 11—36 тысяч игроков, что по современным меркам при колоссальной конкуренции и «перегретости» видеоигрового рынка — вполне достойный результат.

#new world #amazon studios
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
1
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
3

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
15:09
Хотел Хуанга подловить, ага!))
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
ФельдшеR
15:07
Для ребятишек пойдет - большой, гнутый, много Гц и недорогой.) Спс за статью по теме.
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
Сергей Есенин
15:05
Оч интересно , жаль что издеж
Платформа «Консоль»: Заработок курьеров в Москве равен около 20,5 тыс рублей в сутки
4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:56
Недостаточно. Там через пять минут в той же воде(без которой никуда) оно же обратно и растворится. Уже давно всё обсосано вдоль и поперек. Может, через трильен трильенов фселенных там какая рнк и "соб...
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter