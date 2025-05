По крайней мере, об этом свидетельствует страница игры на ESRB.

Мы живём в период, когда издатели видеоигр стремятся максимально монетизировать всё, что только возможно. По всей видимости, не обойдёт стороной эта практика и Mafia: The Old Country. Сегодня игровые издания обратили внимание на то, что североамериканское ведомство ESRB присвоило новинке рейтинг M (Mature, 17+), обосновав своё решение наличием в Mafia: The Old Country элементов жестокости, резких выражений и других неприемлемых для более молодой аудитории моментов.

Но данная заметка, как следует из её заголовка, посвящена не возрастному рейтингу как таковому, а тому, что ESRB разглядела в Mafia: The Old Country внутриигровые покупки. На данный момент неизвестно, о каких конкретно внутриигровых покупках идёт речь: возможно, под ними подразумевается безобидная возможность приобретения сюжетных дополнений прямо из игрового меню, но также вероятно, что издатель и разработчик намерены продавать облики персонажа, оружие, различные «ускорители» прогресса и прочее.

Пока ни 2K Games, ни Hangar 13 не прокомментировали вышеизложенную информацию. Да и вряд ли в этом есть необходимость: к избыточной монетизации видеоигр геймеры уже привыкли, да и в подавляющем большинстве случаев тратить деньги на различные внутриигровые предметы и возможности вовсе не обязательно.

Напомним, что релиз Mafia: The Old Country назначен на 8 августа на ПК и актуальных консолях — PlayStation 5 и Xbox Series.