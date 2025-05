Это что-то вроде гибрида аналогичной фракции из «Героев V» и «Героев I». Связь с «Оплотом» из «Героев III» практически отсутствует.

Разработчики из студии Unfrozen продолжают периодически приподнимать завесу тайны над игровыми особенностями своей пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era. На этот раз авторы показали фракцию «Лесной союз» (в оригинале Sylvan), продемонстрировав нескольких представляющих её героев, а также поведав о характеристиках и способностях местных боевых подразделений.

Как и следует ожидать из названия фракции, «Лесной союз» состоит из эльфов и служащих им живых существ и лесных духов. Сильнейшим представителем «Лесного союза» является пламенный/энергетический феникс.

Согласно официальной сюжетной линии Heroes of Might and Magic: Olden Era, представители «Лесного союза» сражаются за собственное выживание и гармонию в своём мире, раздираемом многочисленными конфликтами.

Heroes of Might and Magic: Olden Era должна выйти в раннем доступе Steam уже в ближайшие месяцы, но когда точно это произойдёт, разработчики пока не комментируют. Напомним, что сеттингом новой игры во вселенной «Героев Меча и Магии» станет континент Джадам на планете Энрот. Данный континент ранее не фигурировал непосредственно в «Героях», но фанаты общей вселенной Might and Magic могут помнить его по восьмой номерной части данной культовой серии ролевых игр. По внутренней хронологии франшизы события Heroes of Might and Magic: Olden Era предшествуют событиям Heroes of Might and Magic IV.