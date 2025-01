Не равно количеству продаж.

Вышедшая в начале декабря приключенческая игра Indiana Jones and the Great Circle, несмотря на первоначальный скептицизм пользователей, смогла реализовать данное сверхудачное релизное окно (в США как основном рынке видеоигр это именуется праздничным сезоном) и продемонстрировать пусть и не выдающиеся, но всё же крайне достойные результаты.

Итак, творение студии MachineGames, изданное Bethesda Softworks, привлекло внимание четырёх миллионов игроков. Об этом сегодня заявил глава Microsoft Сатья Наделла в рамках отчёта о финансовых результатах компании. Напоминаем, что Microsoft с не очень давних пор через своё игровое подразделение владеет Bethesda и всем холдингом ZeniMax Media в целом.

Отметим, что речь в отчёте Наделлы идёт именно о количестве игроков, а не о продажах Indiana Jones and the Great Circle. Дело в том, что в случае с подавляющим большинством видеоигр от Microsoft это уже давно не равнозначные термины: проекты распространяются в том числе посредством подписки Game Pass, и те, кто запускали Indiana Jones and the Great Circle через подписку, также входят в общее число сыгравших в приключение пользователей.

Насколько Indiana Jones and the Great Circle поистине финансово успешная или нет, пока не разглашается. Ясно одно: геймеров, которых привлекает Индиана Джонс и всё, что с ним связано, в мире весьма ограниченное количество, которое при этом постоянно уменьшается. По целому ряду причин.