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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа — ждём анонса Quake 6 и нового Doom
В прошлом году нам показали ремейк Quake II. Может, настала очередь Q3: Arena?

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Компания Bethesda Softworks действительно собирается в этом году провести выставку QuakeCon — причём, в виде традиционного фестиваля, на которых обязательно будут анонсы и много чего «вкусного».

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Есть и первые подробности грядущего события, которыми мы делимся с вами. QuakeCon 2024 пройдёт с 8 по 11 августа текущего года в городе Грейпвайн, штат Техас. Организаторы обещают открыть продажи билетов на мероприятие вечером 21 мая. Всех посетителей, прежде всего, ждёт масштабная LAN-вечеринка BYOC (она же «Принеси свой компьютер»), а также масса других активностей: призовые раздачи, турниры, встречи и возможность поиграть в настольные игры.

В описании к анонсу говорится следующее: «Приготовьтесь играть, веселиться, встречаться со старыми друзьями и знакомиться с новыми, когда этим летом начнётся QuakeCon». Организаторы также пообещали представить новые подробности ивента в самое ближайшее время.

Кстати, если вас по какой-то неведомой причине до сих пор волновала Quake Pro League, то новость есть не совсем хорошие: в 2024 году традиционного финала Quake World Championship в Quake Champions не будет из-за нежелания Bethesda продлевать лигу.

По анонсам ситуация следующая: игроки надеются на анонс Quake 6, который был вскользь упомянут в рамках январской презентации Indiana Jones and the Great Circle. Ещё внимательные пользователи Сети вспомнили, что у Microsoft в слитых документах фигурировала некая Doom Year Zero. Существование нового шутера в знаменитой серии разработчики подтвердили ещё в 2022 году.

#bethesda softworks #id software #doom year zero #quake 6 #quakecon 2024
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