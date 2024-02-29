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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ретрошутер Wrath: Aeon of Ruin на движке первого Quake вышел из раннего доступа
Новые боссы, новые хабы и многое другое.

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Разработчики из KillPixel Games и Slipgate Ironworks совместно с 3D Realms и Fulqrum Publishing объявили о выпуска финальной версии ретрошутера Wrath: Aeon of Ruin. Проект сейчас можно купить на ПК (Steam, GOG, EGS), версии для PlayStation, Xbox и Switch должны выйти позже в 2024-м.

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В полной версии есть в наличии три битвы с боссами, новые хабы, три новых орудия убийства, четыре новых вида противников, пять свежих артефактов и множество технических правок. Проработка последних велась в тесном контакте с неравнодушным сообществом.

«Вы — Чужеземец. Некогда вы дрейфовали по волнам Вечного моря, а теперь очутились на берегу умирающего мира. Из надвигающейся тьмы явилась фигура в белом: Пастырь заблудших душ, который поручил вам задание — отыскать оставшихся в живых Стражей Старого мира. Погрузитесь во всепоглощающий мрак, исследуйте древние руины, открывайте давно забытые секреты и сражайтесь с монстрами, что поджидают в глубинах.

В вашем распоряжении будет мощное оружие и удивительные артефакты, с которыми проще будет нести смерть врагам в таинственных склепах, затонувших руинах, оскверненных храмах и жутких лесах. Но не стоит недооценивать противников, ибо они многочисленны и сильны. Будьте тверды, как сталь вашего клинка, если хотите пережить все опасности, что поджидают вас», — гласит официальное описание проекта.

Wrath: Aeon of Ruin действительно можно воспринимать как дань уважения классике. В плюс к этому утверждению идёт тот факт, что проект создан на движке оригинального Quake. Шутер снабжён русскими субтитрами, в Steam у него сейчас накопилось свыше 1,3 тысячи отзывов (рейтинг 77 %).

#wrath aeon of ruin #killpixel
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