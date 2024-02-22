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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
Мы, честно говоря, удивлены, что так много.

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Как известно, в современной игровой индустрии, в которой предложение чрезмерно большое, а количество свободного времени у платёжеспособных пользователей сильно ограниченное, основные продажи видеоигр приходятся на первые дни, максимум недели с момента релиза очередной новинки. Поэтому вполне естественно, что статистика за этот период является наиболее показательной. Официальной статистикой продаж вышедшего 16 февраля пиратского боевика Skull and Bones компания Ubisoft с нами пока не поделилась, и вот, авторитетный инсайдер Том Хендерсон дал понять, по какой причине.

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Согласно сведениям от источников Хендерсона, продажи многострадального Skull and Bones за шесть дней составили 850 тысяч копий. Для игры, которую руководство Ubisoft позиционирует как «AAAA-проект», это, как бы помягче выразиться, пыль на ветру и ни коим образом не может обеспечить даже отбитие расходов на производство, не говоря уже о том, чтобы начать работать «в плюс».

Как отмечают инсайдерские источники, ключевая проблема заключается в запредельно высокой стоимости: современный геймер просто-напросто отвык платить по $60—70 за сетевую игру, которая при этом и без того битком набита платным контентом и прочими системами монетизации. Источники Хендерсона убеждены в том, что красная цена для Skull and Bones — порядка 30 или 40 долларов.

То, что перед нами будет именно провал, было очевидно за долгие годы до релиза: к сожалению, практика показывает, что проблемные долгострои, у которых несколько раз меняется руководство и команда девелоперов вкупе со всей концепцией проекта, остаются в забвении, и кто умнее, тот сворачивает разработку, согласившись признать потерю денег, а не развивая заведомо провальное направление, которое принесёт только ещё больше убытков.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
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