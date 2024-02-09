Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Это AAAA-игра»: Глава Ubisoft объяснил, почему на пиратский боевик Skull and Bones установлен ценник в $70
Ну, хоть не нелепое «разработка дорожает», как у некоторых паяцев от мира геймдева. Уже что-то.

реклама

Хотя некоторые весьма наивно настроенные граждане этого пытаются не видеть, но инфляция доллара также происходит: за последние десять лет американская валюта обесценилась примерно вдвое, что нетрудно заметить непосредственно по долларовым ценам на ту или иную продукцию. К чести разработчиков игр, эта инфляция в сегменте видеоигровых развлечений на протяжении очень длительного времени компенсировалась за счёт роста игрового рынка: без повышения ценников удавалось постоянно увеличивать выручку и, как следствие, прибыль даже несмотря на общий рост расходов.

реклама

Понятно, что игровой рынок не бесконечен: игр и без того безумное количество, а свободного времени у людей, не говоря уже про людей в целом, особенно, если из нелепых политических соображений уходить с перспективных рынков, больше не становится. Как итог, происходит борьба за время геймера, и не всегда эту борьбу удаётся выиграть. Зачастую приходится мириться с экономической действительностью и прибегать к непопулярным мерам: к повышению цен. Тенденция началась ещё несколько лет назад, и сегодня игры по цене в $70 в базовом издании уже не в диковинку. Не станет исключением и морской боевик-долгострой Skull and Bones от Ubisoft, цену на который также установили в размере $70.

Геймеры такой расклад не вполне поняли, поэтому в рамках финансового отчёта руководителю Ubisoft Иву Гиймо пришлось придумывать оправдание, по какой причине Skull and Bones, которая в идеале вообще должна распространяться по условно-бесплатной модели, в конечном счёте обойдётся покупателю в семьдесят баксов.

По словам Гиймо, Skull and Bones это полноценная и очень масштабная игра, которая подпадает под классификацию даже не AAA-, а AAAA-игры (четыре А). Когда проект поступит в продажу, считает глава Ubisoft, люди сами это увидят и поймут, почему цена именно такая, какая она есть.

И хотя господина Гиймо можно похвалить хотя бы за то, что он не стал использовать совершенно нелепый аргумент в духе «разработка дорожает», как это делают многочисленные коллеги Ubisoft по цеху, но важно понимать, что Skull and Bones это в первую (и в последнюю) очередь сетевой продукт, а современный геймер привык, что сетевые игры распространяются условно-бесплатно. Дальнейшую судьбу Skull and Bones покажет стартовый «онлайн» проекта: если он будет слишком низок, чтобы данный проект монетизировать, то неизбежно придётся снижать цену, а то и вовсе переводить новинку на f2p. Но это покажет только время.

Релиз Skull and Bones состоится 16 февраля на всех ключевых платформах. Вчера вечером в игре началось открытое бета-тестирование для всех желающих. В России игра официально не доступна, но, как уже хорошо известно всем любителям игр, окольные пути имеются, и в Ubisoft, как и во всех других студиях и издательствах, делают вид, будто не понимают, почему «внезапно» наблюдается рост продаж их игр в Казахстане и других странах СНГ.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
+
Написать комментарий (0)
Видео: Ubisoft напомнила о скором выходе многострадального пиратского экшена Skull and Bones
Боевик Star Wars Outlaws выйдет в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
48
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
28
Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии
4
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
13
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
29
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
13
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
167
Астероид Бенну, исследованный НАСА, когда-то мог быть частью древнего океанического мира
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
3

Сейчас обсуждают

Aaa
01:59
вспоминается китайский летчик Ли Си Цын
На Украине в бою с Су-35 ВКС РФ сбит лечтик-ас Воздушных сил ВСУ с 385 боевыми вылетами
DIP48
01:58
Ну так борьбу за существование еще никто не отменял. Кто смог отстоять свои земли от пришельцев, тот и выжил. А кто не смог, стал вымершими индейцами.
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
DIP48
01:57
В Артике паслись мамонты, а в Антарктиде динозавры бегали. И это без малейшего участия человека в этом процессе. Изменение погоды циклично и от человека мало зависит. Так что очередной развод населени...
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
LazyCamel
01:31
И эти люди что-то быковали против требований о глонасовской кнопке в авто для РФ, которая в разы полезнее этой зреноты
Motor1: Toyota GR86 и Subaru BRZ уходят из Европы из-за нового закона о безопасности
A224
01:21
хватит распространять антинаучную чушнину и пропаганду зелёных мракобесов
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
Jakko
01:14
Так поставил бы старый драйвер
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Антон Тутынин
01:13
Не забывайте, что Украина, что РФ теряют самолёты, в том числе и натовские, а СШП строят новенькие! Готовятся, собаки, по-новому Вторую Мировую повторять. Вангую, что-то готовится!! Пусть не сегодня-...
На Украине в бою с Су-35 ВКС РФ сбит лечтик-ас Воздушных сил ВСУ с 385 боевыми вылетами
Андрей Касянчук
01:09
Очередной проект от криворукой нервосети? Позже не окажется, что эта икра сделана неграми из Новой Гвинеи, которые зарегистрировали студию-юрлицо в России? С набором пресетов из UE6, связанных между с...
Ведьмак из Российской Империи: геймплей ролевой игры The Thaumaturge
Philipp Seven
01:07
Какая потеря? У вас там как с математикой? У Вижн больше чем 4к пикселей: 11 миллионов пикселей у Эппл и 8 миллионов у 4к.
iFixit: у Apple Vision Pro не 4К-дисплеи, а ёмкость аккумулятора на 20% больше заявленного
Антон Тутынин
01:04
Это же не масляные краски на холсте, какие 200 лет?
Canon анонсировала серию принтеров imagePROGRAF PRO для широкоформатной печати
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем