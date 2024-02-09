Ну, хоть не нелепое «разработка дорожает», как у некоторых паяцев от мира геймдева. Уже что-то.

Хотя некоторые весьма наивно настроенные граждане этого пытаются не видеть, но инфляция доллара также происходит: за последние десять лет американская валюта обесценилась примерно вдвое, что нетрудно заметить непосредственно по долларовым ценам на ту или иную продукцию. К чести разработчиков игр, эта инфляция в сегменте видеоигровых развлечений на протяжении очень длительного времени компенсировалась за счёт роста игрового рынка: без повышения ценников удавалось постоянно увеличивать выручку и, как следствие, прибыль даже несмотря на общий рост расходов.

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Понятно, что игровой рынок не бесконечен: игр и без того безумное количество, а свободного времени у людей, не говоря уже про людей в целом, особенно, если из нелепых политических соображений уходить с перспективных рынков, больше не становится. Как итог, происходит борьба за время геймера, и не всегда эту борьбу удаётся выиграть. Зачастую приходится мириться с экономической действительностью и прибегать к непопулярным мерам: к повышению цен. Тенденция началась ещё несколько лет назад, и сегодня игры по цене в $70 в базовом издании уже не в диковинку. Не станет исключением и морской боевик-долгострой Skull and Bones от Ubisoft, цену на который также установили в размере $70.

Геймеры такой расклад не вполне поняли, поэтому в рамках финансового отчёта руководителю Ubisoft Иву Гиймо пришлось придумывать оправдание, по какой причине Skull and Bones, которая в идеале вообще должна распространяться по условно-бесплатной модели, в конечном счёте обойдётся покупателю в семьдесят баксов.

По словам Гиймо, Skull and Bones это полноценная и очень масштабная игра, которая подпадает под классификацию даже не AAA-, а AAAA-игры (четыре А). Когда проект поступит в продажу, считает глава Ubisoft, люди сами это увидят и поймут, почему цена именно такая, какая она есть.

И хотя господина Гиймо можно похвалить хотя бы за то, что он не стал использовать совершенно нелепый аргумент в духе «разработка дорожает», как это делают многочисленные коллеги Ubisoft по цеху, но важно понимать, что Skull and Bones это в первую (и в последнюю) очередь сетевой продукт, а современный геймер привык, что сетевые игры распространяются условно-бесплатно. Дальнейшую судьбу Skull and Bones покажет стартовый «онлайн» проекта: если он будет слишком низок, чтобы данный проект монетизировать, то неизбежно придётся снижать цену, а то и вовсе переводить новинку на f2p. Но это покажет только время.

Релиз Skull and Bones состоится 16 февраля на всех ключевых платформах. Вчера вечером в игре началось открытое бета-тестирование для всех желающих. В России игра официально не доступна, но, как уже хорошо известно всем любителям игр, окольные пути имеются, и в Ubisoft, как и во всех других студиях и издательствах, делают вид, будто не понимают, почему «внезапно» наблюдается рост продаж их игр в Казахстане и других странах СНГ.