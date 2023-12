И тут, пожалуй, свалить всё на ранний доступ уже не получится.

Симулятор выживания The Day Before, за разработку которого отвечает якутская студия Fntastic, ещё в момент своего анонса наделал немало шума в отечественной геймерской среде. В конце концов, нечасто в России делают видеоигры, да ещё и в «попсовых» жанрах. Проект планомерно двигался к раннему доступу, и вот, вчера вечером знаменательный день состоялся: The Day Before стал доступен в формате незавершённой версии в Steam.

И вот тут-то началось то, что, в принципе, можно и даже нужно было ожидать: на поверку оказалось, что The Day Before не готов не то что к раннему доступу, а даже к мысли об оном. Игроки массово критикуют проект за изобилие технических недоработок, слабоватую геймплейную составляющую, а также общую «сырость» продукта. Хотя последний пункт, пожалуй, здесь идёт в довесок к остальным, куда более существенным претензиям.

На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Day Before в Steam составлял 13 %, что, как вы прекрасно понимаете, равносильно полному провалу.

Примечателен также тот факт, что разработчики пока никак не прокомментировали проблемный запуск своего творения. Здесь, учитывая, что новинка является малоизвестным видеоигровым продуктом от, по сути, noname-разработчика, медлить нельзя, поскольку дебюты не имеют права быть провальными.

На бумаге же перед нами весьма интересная задумка: MMO-боевик в постапокалиптическом мегаполисе, где в результате эпидемии осталось не так уж много разумных выживших.