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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Cities Skylines II обещают не выпускать для игры дополнительный контент до полного исправления проблем с её оптимизацией
Ну, оптимисты, однако.

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Со своим градостроительным симулятором Cities Skylines II разработчики из Colossal Order, мягко говоря, масштабно опростоволосились. Чудовищные проблемы с оптимизацией, задранный ценник, более бедный геймплей по сравнению с первой частью, и всё это под заявления девелоперов о том, что в подобных играх частота кадров не является ключевым фактором. Сложно было собственноручно закопать себя так глубоко, но делать нечего: нужно выбираться из ямы.

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Первый шаг к выходу на поверхность сегодня был сделан. Разработчики пообещали, что до тех пор, пока не решат проблемы с оптимизацией Cities Skylines, не будут выпускать для проекта никакой платный дополнительный контент. Коллектив Colossal Order, как отметили разработчики, небольшой, поэтому распыляться на кучу задач они не могут, и должны сконцентрироваться только на решении ключевых задач. И такой ключевой задачей сейчас является именно работа над оптимизацией.

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Следует отметить, что авторы проекта ещё до релиза предупреждали о том, что он к релизу формально не готов, но откладывать выход они не собираются. Видимо, забыв, что перед нами всё-таки игроки-фанаты градостроительных симуляторов, а не готовые терпеть любые издевательства со стороны разработчиков потребители условно-бесплатного сессионного «контента», представители Colossal Order колоссально просчитались в своих представлениях об аудитории.

#paradox interactive #colossal order #cities skylines ii
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