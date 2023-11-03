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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard представила цикл дополнений Worldsoul Saga для World of Warcraft
Первое выйдет в следующем году. Когда ещё два — пока тайна.

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В рамках фестиваля BlizzCon 2023 компания Blizzard решила не делать никаких громких и нужных анонсов. Под конец мероприятия стало понятно, почему: чтобы не размывать внимание публики от World of Warcraft, которая всё ещё остаётся ключевой для Blizzard игрой в плане генерации выручки.

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«Лицом» World of Warcraft вновь стал вернувшийся в Blizzard Крис Метцен, который объявил о том, что компания подготовит и выпустит сразу набор дополнений для своей культовой MMORPG. Набор будет называться Worldsoul Saga, и в его состав будут включены три дополнения: The War Within, Midnight и The Last Titan. В ходе этих дополнений мы узнаем что-то новое про нерубов, посетим хорошо знакомые локации, а также раскроем тайну титанов.

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Первое дополнение из цикла — The War Within — выйдет в следующем году. Необходимо понимать, что каждое из дополнений сборника, в своей сути, миниатюрное, что подтверждается и стоимостью: $50 за весь сборник Worldsoul Saga наиболее красноречиво говорят о том, что для фанатов WoW подготовили Blizzard.

#blizzard #world of warcraft
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