Нужно всего-то ничего: без малого миллион рублей.

Разработчики и издатели видеоигр последние десять лет и так создавали полные русские локализации только в наиболее дорогих AAA-проектах, но после зимы—весны прошлого года с уходом большинства из них с российского рынка и, как следствие, с формальной утратой наиболее крупной и платёжеспособной из его русскоязычных частей, игнорирование русской озвучки обрело систематический характер. Не стала исключением и Alan Wake 2.

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Но мир не без добрых людей. Есть в России такая созданная фанатами видеоигр студия под название GamesVoice, которая решила заместить официальных игровых издателей в РФ в деле организации полноценных игровых озвучек. Коллектив привлекает к работе профессиональных актёров — тех, которых мы уже давно знаем своей работой над озвучиванием видеоигр — и уже отметился локализацией таких проектов, как Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor, Half-Life Alyx, Control, Black Mesa и других. Учитывая любовь российских геймеров к Alan Wake, в GamesVoice решили озвучить и сиквел приключений писателя с фонариком.

Естественно, работа эта не бесплатная. На создание полного русского дубляжа Alan Wake II коллективу GamesVoice необходимо 972 077 рублей, что, по сравнению со вдвое большими суммами, требовавшимися на озвучку куда более наполненных диалогами и фразами Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi Survivor, вполне приемлемо.

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Сколько времени займёт создание локализации Alan Wake II, неизвестно. Обычно на этот процесс уходит несколько месяцев, что, конечно, является ключевым недостатком пусть и профессиональных, но всё же неофициальных локализаций: к моменту, когда будет готов дубляж, игры уже утрачивают свою актуальность.