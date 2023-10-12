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В мире игр Игнатий Колыско
Первые оценки Lords of the Fallen: хороший клон Dark Souls, но не без изъянов
Мнения разделились.

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Сегодня, 12 октября, за день до релиза ролевого экшена Lords of the Fallen в Сети стали появляться обзоры игры. На момент написания данного материала она собрала 71 из 100 % рейтинга на основании 20 рецензий критиков — это по данным агрегатора рецензий OpenCritic. На схожем ресурсе Metacritic ситуация несколько иная: 75 баллов из 100 на основе 17 материалов — осмелимся предположить, что ситуация скоро выровняется.

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Отдельные журналисты называют Lords of the Fallen «лучшим “соулслайком” не от FromSoftware». Например, такого мнения придерживаются журналисты из IGN и PC Gamer. Рецензентам понравились уникальные боссы, богатый выбор оружия и экипировки для главного героя, а также уникальная механика «переключения» между двумя мирами.

А вот предсказуемое поведение боссов и перенаселённость локаций врагами стали основными поводами для недовольства у журналистов. Боссы показались рецензентам настолько предсказуемыми, что после победы над ними того самого чувства вожделенного триумфа не возникало, а ведь это важная геймплейная составляющая «соулслайка». В отдельных материалах авторы жаловались на слишком затянутое вступление, которое в отдельных случаях может напрочь отбить охоту к прохождению.

Также избранным изданиям сюжет и постановка Lords of the Fallen показались неубедительными, а навигация — неудобной. В качестве «вишенки на торте» журналисты отметили техническое состояние ролевого экшена — оно пока «хромает». Есть баги и странные подтормаживания, которые разработчикам придётся спешно устранять с помощью патчей.

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Lords of the Fallen предложит игрокам отправиться в путешествие между двумя обширными мирами ради свержения главного злодея Адыра. Разработчики приготовили масштабную сюжетную кампанию, сложную систему быстрого и подвижного боя, систему полностью настраиваемого уникального персонажа, возможность пригласить второго игрока присоединиться к прохождению кампании в бесперебойном многопользовательском режиме и многое другое. Lords of the Fallen поступит в продажу 13 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#ci games #lords of the fallen #hexworks
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