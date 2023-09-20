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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Значительная часть коллектива Criterion Games теперь будет трудиться над серией Battlefield
И тут не знаешь, радоваться или плакать.

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Хотя угасание интереса публики к серии Need for Speed предельно закономерно — ничего нового в банальнейшем по своей сути жанре гонок придумать невозможно — частично разработчики сохраняют ресурсы, предназначенные под выпуск новых соответствующих проектов. С каждым годом этих ресурсов выделяется всё меньше, и вот, Electronic Arts решила максимально освободить себя от Need for Speed. О том, что почти весь коллектив студии Criterion Games, сделавший себе имя непосредственно на данной культовой гоночной серии, будет переведён в коллективы, отвечающие за работу над играми серии Battlefield.

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Об этом сообщил Винс Зампелла, которого в своё время поставили «спасать» Battlefield после катастрофы, коей стал выход Battlefield 2042 после уже постигших франшизу провалов в лице Battlefield V и Battlefield 1.

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В детали Зампелла пока не вдаётся, но сам факт того, что бывшие «гонщики» теперь будут корпеть над «батлой», учитывая, что Criterion и так уже поспособствовала выпуску Battlefield 2042, который известно чем обернулся, оптимизма совсем не добавляет.

#electronic arts #dice #battlefield 2042 #criterion games
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