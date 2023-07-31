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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Слух: китайская студия Virtuos работает не только над ремейком MGS 3, но и над улучшенной версией Oblivion
На движке Unreal Engine 5, между прочим.

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Внимательные пользователи Сети обратили внимание на сообщение пользователя форума Reddit, который якобы является бывшим сотрудником китайской Virtuos. На момент написания данного материала пост уже был удалён, но в нём шла речь о том, что эта самая студия занимается разработкой ремейка или ремастера The Elder Scrolls: Oblivion.

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Всё тот же болтливый бывший разработчик Virtuos рассказал, что в студии сейчас идёт работа сразу над пятью проектами, включая ремейк Metal Gear Solid 3. Анонс последнего, как мы знаем, уже состоялся. Ещё разработчики делают игру под рабочим названием Altar, которая и является обновлённой Oblivion. Если верить инсайдеру, то над переработанной версией четвёртой TES корпит отделение студии в Париже при поддержке Black Shamrock.

«Реддитор» рассказал, что ремейк создаётся с использованием сразу двух движков. За графику отвечает новый и донельзя актуальный Unreal Engine 5, а геймплей, физика и прочие вещи обрабатывает оригинальный движок Oblivion. Как это удалось совместить вместе — известно только Virtuos.

Выход обновлённой четвёртой части «свитков» может состояться в конце 2024 или начале 2025 года. Сама студия, по словам инсайдера, ещё до конца не определилась с сущностью продукта — ремейк это или ремастер.

По другим проектам Virtuos известно следующее: расширение для многопользовательской ролевой игры New World от Amazon, игра с рабочим названием Massive (якобы похожа на Monster Hunter и Shadow of the Colossus. Наконец, студия занимается созданием сюжетного проекта о скалолазании с рабочим названием Ominous.

Что до модостроения, то группа «заряженных» энтузиастов уже неприлично много времени занимается созданием модификации The Elder Scrolls Skyblivion. Это, как мы хорошо помним, Oblivion на движке Skyrim. Его релиз должен состояться не позднее 2025 года. Будет забавно, если ремейк/ремастер игры от китайской Virtuos выйдет раньше Skyblivion.

#the elder scrolls oblivion #virtuos
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