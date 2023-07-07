Издательство Devolver Digital определилось с точной датой релиза приключения Return to Monkey Island на мобильных устройствах, опубликовав по такому случаю новый трейлер. Проект появится на iOS и Android уже 27 июля, предварительная регистрация уже доступна в App Store и Google Play.
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Напомним, изначально Return to Monkey Island вышла 19 сентября 2022 года на ПК, Switch, Xbox и PlayStation. Разработку приключенческой игры курировал лично Рон Гилберт, создатель первых частей серии. Return to Monkey Island была тепло принята публикой — в том же Steam у неё есть 92 % положительных отзывов из почти 7 тысяч написанных. Сюжет Return to Monkey Island — это рассказ от лица главного героя серии Гайбраша Трипвуда, который решил поведать своему о тайне Острова Обезьян.
«С последней битвы Гайбраша Трипвуда и его заклятого врага, зомби-пирата ЛеЧака, прошло много лет. Любовь всей его жизни, Элейн Марли, отошла от губернаторских дел, а сам Гайбраш так и не раскрыл Тайну Острова Обезьян и просто плывёт по течению. Новые молодые пиратские лидеры во главе с капитаном Мэдисон отстранили от власти старую гвардию, дела на Острове Резни идут всё хуже, а знаменитый бизнесмен Стэн попал в тюрьму за “рекламные преступления”», — гласит официальное описание проекта.