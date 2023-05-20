Все, кто активно следят за игровой индустрией, уже наверняка в курсе, что Blizzard отказалась от идеи полноценного PvE-режима в Overwatch 2, решив заменить его отдельными сюжетными миссиями, которые будут выходить периодически вместе с новыми сезонами, и первые из которых появятся в игре со стартом шестого сезона в августе этого года. Нетрудно догадаться, что отказ от полноценного PvE-режима, который стал главной «фишкой» Overwatch 2 и единственной реальной причиной выпуска второй части, заменившей собой первую, был крайне негативно воспринят сообществом Overwatch.
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Чтобы немного разрядить обстановку, с обращением к игрокам выступил геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер. По его словам, расхожие заявления о том, что Blizzard полностью отказалась от PvE, не соответствуют действительности: компания не отказывалась от PvE, а сменила его формат. В качестве озвученной Келлером причины стал тот факт, что работа над масштабным кооперативным сюжетным режимом стала отъедать очень много ресурсов, в результате чего стал страдать справедливо считающийся Blizzard основным для фанатов Overwatch 2 сетевой режим.
По словам Келлера, решение о смене подхода к PvE далось ему нелегко, и он хотел бы извиниться за него перед игроками и командой разработчиков. Но иногда «ради игры и сообщества» приходится принимать даже расстраивающие геймеров решения. При этом Blizzard продолжит создавать вокруг Overwatch 2 те элементы, о которых говорилось в ходе анонса проекта на BlizzCon 2019: следует ожидать сюжетные миссии, новые типы кооперативного контента, которого во вселенной Overwatch ещё не было. Всё будет, но в ограниченном формате.