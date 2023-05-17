Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Overwatch 2 решили полностью отказаться от обещанного PvE-режима, игроки в ярости
Зато в игре появились дорогущие скины и боевой пропуск. Приятного, ага.
рекомендации
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Компания Blizzard вчера, 16 мая, поздно вечером устроила внезапную трансляцию, посвящённую дальнейшему развитию условно-бесплатного шутера Overwatch 2. Разработчики рассказали, чего стоит ждать игрокам в пятом, шестом и дальнейших сезонах. Но ключевой темой выпуска стало очень важное заявление.

реклама

В момент анонса Overwatch 2, который состоялся (в 2019 году) спустя всего несколько лет после запуска оригинала, команда авторов оправдывала переход ко второй части огромным PvE-модулем. Дескать, оригинал был только про сетевые сражения, а Blizzard мечтала расширить аудиторию шутера за счёт привлечения игроков, любящих одиночное прохождение.

PvE-контент не был представлен в момент запуска Overwatch 2 в прошлом году — тогда Blizzard сослалась на желание всё протестировать и сделать как надо. Позже появление одиночного режима нам пообещали до конца текущего, уже 2023-го, года. А сейчас сотрудники Blizzard в интервью игровому изданию GameSpot дежурным образом сообщили, что им пришлось отказаться от первоначальных планов по выпуску масштабного PvE-режима.

Никаких сборников миссий, в которых игроки могли бы прокачивать полюбившихся героев и их таланты, не будет. Вместо этого Blizzard станет выпускать PvE-контент в виде бесплатных отдельных миссий. То есть, делать ровно то, что было в первой части с её ежегодными апрельскими «Архивами». Разработчики пожаловались, что не справляются с заявленным объёмом работы, поэтому решили сосредоточиться на развитии PvP и сезонных обновлений.

Зачем тогда нужно было появление Overwatch 2, если он по своему устройству теперь не будет отличаться от первой части? Здесь не нужно быть большим аналитиком, чтобы узреть очевидное: продажа дорогущей «косметики», сезонных пропусков и прочих вещей по лютому «прайсу».

Что до сезонных добавок, то здесь у Blizzard всё налажено чётко: в рамках обновления к запуску шестого сезона в Overwatch 2 появится новый герой поддержки, некая механика искусности героев и система прогресса игрока. В седьмом и последующих сезонах в игре появится герой-танк, дополнительная карта, зимнее событие, переработка Турбосвина и Сомбры, сюжетная энциклопедия и ещё одно событие-коллаборация.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В комментариях под роликом с интервью поклонники Overwatch успели высказаться о политике компании и отношении к простым пользователям. Люди откровенно недоумевают, зачем нужно было на протяжении четырёх лет откровенно врать про создаваемый в недрах студии «отличный PvE-контент» и замедление поддержки первой части для усиления работ над второй. По сути, Overwatch 2 отличается от первой части крайне агрессивной монетизацией, форматом «5 на 5» в матчах и единственным новым режимом.

#blizzard #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Blizzard намерена выпускать новый контент для Diablo IV ежеквартально, платные боевые пропуски тоже будут
Blizzard отменила для россиян приглашения на бета-тестирование Diablo IV
В Diablo IV всё же есть русская озвучка — несмотря на то, что в России игра не продаётся
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
36
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
6
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
38
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
1
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
2
Эрдоган обвинил Байдена в попытке отстранить его от власти
+

Сейчас обсуждают

Игорь Алферов
13:28
Если ты думал что ссаная тряпка на фоне поможет жирнее тролить,то кажется не проканало:)
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
ЧВК Вагнер
13:27
Вернув на место цены 3-х тысячной серии для 4-х тысячной , и все станет на круги свои. жадность после майнинга обуяла . Но не чего не бывает вечным.
Геймеры перестали покупать видеокарты NVIDIA – производство GeForce RTX 4070 полностью остановлено
Игорь Алферов
13:25
Что ты тут делаешь мамалыга?
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
Хомяк Шешунчик
13:25
Если дома с мирняком не уничтожены в зоне дислокации Пэтриотов то значит Пэтриоты не отработали. Потому что отличительная особенность работы ПВО на Урине это когда в жалкой попытке сбить что нибудь, ...
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
Дмитрий Ткаченко
13:18
Абсолютно точно! Эти товарищи, кто инициировал войну, сами сидят в кабинетах
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
Megagad
13:17
эм. а где вы в "реальных" задачах видели очередь единичку? Но да - РХ4800, который в среднем стоит 60-80к рублей - хороший ССД. Но он хорош тем, что там тупо ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ чипов флеш соединены в ре...
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
Дмитрий Ткаченко
13:17
Не народы воюют... олигархи территорию и влияние делят. Наёмники воюют. И убивают друг друга из-за денег.. а кто-то по глупости... "...война - это продолжение политики.. надо изучать политику, привед...
ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
Eppius
13:16
Этого ореола никогда и не было. Патриот обделывался не раз ,он устапает даже С400 не говоря уже об С500. А против Кинжала вообще ни одна ПВЛ в мире не работает. Так что уничтожение патриота этим ору...
"Кинжальный" удар ВС РФ по репутации американского "Patriot" - ореола "супер-ПВО" больше нет
Chаto-B00t
13:16
Из этого Шурыгина такой же военный эксперт, как из Зеленского - спаситель Европы.
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
Eppius
13:14
"Подвоз боеприпасов в большом количестве значительно осложнён, но не прерван, а новые резервы поступают в Бахмут с невероятным постоянством" - это суть статьи на самом деле.
ЧВК «Вагнер» взяли под контроль «дорогу жизни», отрезав группировку ВСУ в Бахмуте от подкрепления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем