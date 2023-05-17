Зато в игре появились дорогущие скины и боевой пропуск. Приятного, ага.

Компания Blizzard вчера, 16 мая, поздно вечером устроила внезапную трансляцию, посвящённую дальнейшему развитию условно-бесплатного шутера Overwatch 2. Разработчики рассказали, чего стоит ждать игрокам в пятом, шестом и дальнейших сезонах. Но ключевой темой выпуска стало очень важное заявление.

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В момент анонса Overwatch 2, который состоялся (в 2019 году) спустя всего несколько лет после запуска оригинала, команда авторов оправдывала переход ко второй части огромным PvE-модулем. Дескать, оригинал был только про сетевые сражения, а Blizzard мечтала расширить аудиторию шутера за счёт привлечения игроков, любящих одиночное прохождение.

PvE-контент не был представлен в момент запуска Overwatch 2 в прошлом году — тогда Blizzard сослалась на желание всё протестировать и сделать как надо. Позже появление одиночного режима нам пообещали до конца текущего, уже 2023-го, года. А сейчас сотрудники Blizzard в интервью игровому изданию GameSpot дежурным образом сообщили, что им пришлось отказаться от первоначальных планов по выпуску масштабного PvE-режима.

Никаких сборников миссий, в которых игроки могли бы прокачивать полюбившихся героев и их таланты, не будет. Вместо этого Blizzard станет выпускать PvE-контент в виде бесплатных отдельных миссий. То есть, делать ровно то, что было в первой части с её ежегодными апрельскими «Архивами». Разработчики пожаловались, что не справляются с заявленным объёмом работы, поэтому решили сосредоточиться на развитии PvP и сезонных обновлений.

Зачем тогда нужно было появление Overwatch 2, если он по своему устройству теперь не будет отличаться от первой части? Здесь не нужно быть большим аналитиком, чтобы узреть очевидное: продажа дорогущей «косметики», сезонных пропусков и прочих вещей по лютому «прайсу».

Что до сезонных добавок, то здесь у Blizzard всё налажено чётко: в рамках обновления к запуску шестого сезона в Overwatch 2 появится новый герой поддержки, некая механика искусности героев и система прогресса игрока. В седьмом и последующих сезонах в игре появится герой-танк, дополнительная карта, зимнее событие, переработка Турбосвина и Сомбры, сюжетная энциклопедия и ещё одно событие-коллаборация.

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В комментариях под роликом с интервью поклонники Overwatch успели высказаться о политике компании и отношении к простым пользователям. Люди откровенно недоумевают, зачем нужно было на протяжении четырёх лет откровенно врать про создаваемый в недрах студии «отличный PvE-контент» и замедление поддержки первой части для усиления работ над второй. По сути, Overwatch 2 отличается от первой части крайне агрессивной монетизацией, форматом «5 на 5» в матчах и единственным новым режимом.