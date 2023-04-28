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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежий трейлер хоррора Layers of Fear демонстрирует возможности движка Unreal Engine 5
Сборник включает в себя игры дилогии и все дополнения.
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Разработчики из компании Bloober Team ещё раньше заявляли о том, что их хоррор Layers of Fear будет работать на базе современного движка Unreal Engine 5. В качестве напоминания этому обстоятельству авторы игры представили новый трейлер, демонстрирующий работу динамического освещения, трассировки лучей и других продвинутых технических решений.

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Layers of Fear образца 2023-го года в техническом плане на голову превосходит оригинал 2017-го года: Bloober Team в качестве подтверждения показала, как будет выглядеть одна из знакомых локаций в «прокачанном» состоянии.

Система Lumen движка Unreal Engine 5 позволяет добавлять динамические источники света и отражения. А добавленная технология трассировки лучей должна вывести показатель реалистичности освещения на новый уровень. Игра также будет поддерживать технологии апскейлинга DLSS и XeSS, которые обеспечат увеличение производительности на разных машинах.

Layers of Fear образца 2023 года содержит в себе Layers of Fear и Layers of Fear 2, а также весь дополнительный контент (включая новое дополнение The Final Note, позволяющее взглянуть на историю Layers of Fear под другим углом) и совершенно новую историю писателя, которая свяжет все сюжеты воедино.

Особенности игры:

  • исследуйте мрачное окружение и решайте странные загадки, чтобы распутать историю этого психологического хоррора от первого лица;
  • истории трёх разных персонажей, одержимых искусством (Художника, Актёра и Писателя), переплетающиеся в одну захватывающую сюжетную линию;
  • все игры серии Layers of Fear, включая все дополнения. Не останется вопросов без ответа;
  • новые механики для Layers of Fear и её второй части, а также дополнительные изменения, благодаря которым все сюжеты и главы будут органично объединены;
  • воссозданная с нуля на Unreal Engine 5, Layers of Fear поддерживает трассировку лучей, HDR и разрешение 4K, создавая максимально реалистичную картинку;
  • новая система Lumen создает предельно иммерсивное и мощное ощущение ужаса;
  • завораживающий саундтрек от знаменитого и титулованного композитора Арека Рейковски. Вводящая в транс музыка добавляет игре еще один уровень остроты и будет держать вас в напряжении до самого конца.

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Напомним, Layers of Fear должна поступить в продажу в июне текущего года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект получит текстовый перевод на русский язык.

#bloober team #layers of fear
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