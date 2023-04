Сборник включает в себя игры дилогии и все дополнения.

Разработчики из компании Bloober Team ещё раньше заявляли о том, что их хоррор Layers of Fear будет работать на базе современного движка Unreal Engine 5. В качестве напоминания этому обстоятельству авторы игры представили новый трейлер, демонстрирующий работу динамического освещения, трассировки лучей и других продвинутых технических решений.

реклама

Layers of Fear образца 2023-го года в техническом плане на голову превосходит оригинал 2017-го года: Bloober Team в качестве подтверждения показала, как будет выглядеть одна из знакомых локаций в «прокачанном» состоянии.

Система Lumen движка Unreal Engine 5 позволяет добавлять динамические источники света и отражения. А добавленная технология трассировки лучей должна вывести показатель реалистичности освещения на новый уровень. Игра также будет поддерживать технологии апскейлинга DLSS и XeSS, которые обеспечат увеличение производительности на разных машинах.

Layers of Fear образца 2023 года содержит в себе Layers of Fear и Layers of Fear 2, а также весь дополнительный контент (включая новое дополнение The Final Note, позволяющее взглянуть на историю Layers of Fear под другим углом) и совершенно новую историю писателя, которая свяжет все сюжеты воедино.

Особенности игры:

исследуйте мрачное окружение и решайте странные загадки, чтобы распутать историю этого психологического хоррора от первого лица;

истории трёх разных персонажей, одержимых искусством (Художника, Актёра и Писателя), переплетающиеся в одну захватывающую сюжетную линию;

все игры серии Layers of Fear, включая все дополнения. Не останется вопросов без ответа;

новые механики для Layers of Fear и её второй части, а также дополнительные изменения, благодаря которым все сюжеты и главы будут органично объединены;

воссозданная с нуля на Unreal Engine 5, Layers of Fear поддерживает трассировку лучей, HDR и разрешение 4K, создавая максимально реалистичную картинку;

новая система Lumen создает предельно иммерсивное и мощное ощущение ужаса;

завораживающий саундтрек от знаменитого и титулованного композитора Арека Рейковски. Вводящая в транс музыка добавляет игре еще один уровень остроты и будет держать вас в напряжении до самого конца.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, Layers of Fear должна поступить в продажу в июне текущего года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект получит текстовый перевод на русский язык.