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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новый трейлер ремейка Silent Hill 2 и релиз бесплатной Silent Hill: The Short Message
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В рамках онлайн-трансляции State of Play разработчики из польской студии Bloober Team представили геймплейный трейлер ремейка культового хоррора Silent Hill 2. На протяжении полутора минут авторы показывали нам сражения главного героя с различными врагами, которыми полнится тот самый Сайлент Хилл.

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Свежий ролик смонтирован таким образом, что кажется, будто поляки решили сделать упор в экшен-составляющую, игнорируя хоррор-элементы. Как оно будет на самом деле — узнаем когда-нибудь потом. У ремейка второго Silent Hill нет пока даже приблизительной даты релиза.

Silent Hill 2 рассказывает историю Джеймса Сандерленда, который приехал в туманный город в поисках своей жены. Никакой интриги в плане сюжета здесь, разумеется, быть не может. Поэтому разработчики планируют «выезжать» за счёт улучшенной графики, постановки и других современных вещей. К слову, в опубликованном геймплейном трейлере был замечен QTE-момент. Насколько это уместно для современного поколения игр — вопрос открытый.

Также в рамках State of Play нам показали новый ролик по Silent Hill: The Short Message. Впервые об игре стало известно ещё в конце 2022 года, но официальный анонс состоялся только сейчас. Вы удивитесь, но хоррор уже сейчас доступен на PlayStation 5 — причём, абсолютно бесплатно.

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Действие Silent Hill: The Short Message происходит в современно Германии. В центре сюжета — девушка по имени Анита, которая пытается разыскать свою подругу Мию в загадочном многоквартирном доме, известным слухами о происходящих в нём самоубийствах. Разработкой бесплатного продукта занималась японская инди-студия Hexadrive.

#bloober team #silent hill 2 #hexadrive #silent hill the short message
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