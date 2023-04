Обещают даже реализовать угол обзора. Каким-то образом.

Издательство Activision анонсировало новый проект во вселенной Call of Duty, но это не совсем тот развлекательный продукт, о котором могли подумать фанаты. Речь идёт, разумеется, не о шутере от первого лица, и даже не и фильме или сериале. Настольная игра — вот сегодняшний вариант в духе времени.

Call of Duty: The Board Game предложит будущим игрокам управлять отрядом элитных солдат, для которых в «настолке» выписаны фигурки высотой 35 мм, в боях с применением понравившегося оружия на картах из Call of Duty.

Действие Call of Duty: The Board Game будет происходить в антураже перезапуска Modern Warfare образца 2019 года. Авторы обещают каким-то образом подарить всем будущем владельцам настолки именно тот игровой опыт, который полюбился им во время игры в привычные Call of Duty. Будут реализованы механики с передвижением, контролированием поля зрения и другими вещами.

Созданием настольной игры по Call of Duty занимается компания Arcane Wonders, помощь ей оказывают Genuine Entertainment и Evolution. Если вы заинтересовались новинкой, то знайте, что здесь еще будет подборка сценариев, несколько режимов и геймплей с элементами стратегии.

Activision со своими партнёрами собирается открыть предзаказы Call of Duty: The Board Games ближайшей осенью в рамках сборов на Kickstarter. Выход настольной игры должен состояться в 2024 году. Стоимость базового набора оценили в $50, а для времяпрепровождения вчетвером можно объединять наборы.