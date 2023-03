Надолго ли — вот главный вопрос.

Игры компаний Eidos Montreal и Crystal Dynamics стали возвращаться в российский сегмент Steam. Возвращение многочисленных проектов, перечислением которых мы займёмся позже, стало возможно после продажи Square Enix целой вереницы своих активов холдингу Embracer Group. В числе последних оказались и Crystal Dynamics, и Eidos Montreal.

Передача активов состоялась в сентябре 2022 года, но сейчас Crystal Dynamics и Eidos Montreal также стали издателями свои проектов: Deux Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain, Thief, а также Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Вот лишь некоторый перечень проектов, страницы которых доступны в магазине Valve:

режиссёрская версия Deus Ex: Human Revolution — 399 рублей;

Deus Ex: Mankind Divided — 649 рублей;

Rise of the Tomb Raider — 950 рублей.

Сложно пока говорить о том, является ли возвращение всех проектов чем-то постоянным и незыблемым, или же речь идёт о случайности. Здесь стоит вспомнить о том, что некоторые студии холдинга Embracer Group не уходили из России полностью. Те же THQ Nordic и Saber Interactive продают свои игры в российском Steam, чего нельзя сказать о Deep Silver и Prime Matter.